Manisa Demirci'de incir hasadı başladı, 12 bin 310 ağaçtan 185 ton rekolte bekleniyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde, üreticilerin önemli geçim kaynakları arasında yer alan yerli siyah ve sarı incirde beklenen hasat dönemi başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla bahçelere giren üreticiler, topladıkları organik incirleri Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırmak için yoğun mesai harcıyor.

İlçeye bağlı Boyacık, Mezitler, Alaağaç, Ayvaalan, Ahmetler ve Hırkalı mahallelerinde yetiştirilen incirler, tazeliğini koruması amacıyla sabahın erken saatlerinde özenle toplanıyor; ebatlarına ve kalitelerine göre sınıflandırılarak kasalara yerleştiriliyor. Yaklaşık iki ay sürecek hasadın sonunda hazırlanan ürünler, başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrine sevk edilecek.

Rekoltede en yüksek pay Boyacık Mahallesi'nde. Mahallede bu yıl mevsimsel yağışların olumlu etkisiyle ürün bolluğu yaşanıyor.

Yöredeki üreticiler, incirin meyve tutumunu sağlamak için asırlardır geleneksel yöntemleri uyguluyor. Dışarıdan getirilen "yoz" erkek incirler dizilerek ağaçlara asılıyor; ilekleme adı verilen bu işlemle doğal yolla döllenme sağlanarak verim artırılıyor. Üreticiler ürünlerini bölgeye gelen toptancılara satmanın yanı sıra Simav, Köprübaşı, Salihli ve Gediz semt pazarlarında da taze taze tüketiciye sunuyor.

415 dekarda 12 bin 310 ağaç, yıllık ortalama 185 ton ürün

Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, ilçedeki üretim potansiyeline ilişkin değerlendirmede bulundu. Şenyurt, "İlçe genelinde 415 dekar alanda yer alan 12 bin 310 adet incir ağacından yıllık ortalama 185 ton rekolte elde ediliyor" dedi. Şenyurt, incir üretiminin yörede artması ve çiftçiye ek gelir olması için ziraat mühendisleriyle birlikte çiftçilere ağaç dikimi ve bakımı üzerine zaman zaman eğitim verdiklerini ifade etti.

"Fenni gübre veya ilaç kesinlikle kullanmayız"

İlçede 5 dönümlük arazisinde incir yetiştiren 70 yaşındaki Sabri Erdem, üretimi geleneksel yöntemlerle sürdürdüklerini vurguladı. "İncir hasadımız Eylül ayı itibariyle hız kazanır" diyen Erdem, meyvenin tutması için haziran ayında "erkek yemiş" dedikleri yoz incirleri dışarıdan temin edip ağaçlara boncuk gibi taktıklarını, bu aşılama yapılmazsa ürünün döküldüğünü ve verim alınamadığını anlattı.

Nisan ayında ağaçların diplerini sürdüklerini aktaran Erdem, "Fenni gübre veya ilaç kesinlikle kullanmayız; ihtiyaç olursa sadece organik hayvan gübresi atarız" dedi. Ağustos ve eylül aylarında olgunlaşan meyveleri sabah ve akşam toplayıp ya gelen tüccara verdiklerini ya da pazarda kendilerinin sattığını belirten Erdem, hasadın kasım ayına kadar sürdüğünü söyledi.

Atadan kalma mesleği yaşattıklarını belirten üretici Lütfü Karatekeli, incir üreticiliğini dededen ve babadan öğrendiklerini, ürünleri tamamen doğal ve organik yetiştirip semt pazarlarında tüketiciye ulaştırdıklarını söyledi. Siyah ve sarı olmak üzere iki ana çeşitleri bulunduğunu belirten Karatekeli, kışın diplerin bellenmesi, budanması ve sürülmesiyle bakım yaptıklarını, haziran ayında ise ilekleme, yani sinek vasıtasıyla doğal aşı transferini gerçekleştirdiklerini anlattı.

Karatekeli, sabah topladıkları taze incirleri hem pazarda sattıklarını hem de bahçelerine gelen toptancılara verdiklerini belirterek, "Temmuz başından Kasım sonuna kadar taze ürün elde edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.