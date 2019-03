Manisa da partilerin oy oranları 2019, Manisa yerel seçim sonuçları

31 Mart 2019 yerel seçimlere sayılı günler kala birbiri ardına son dakika olarak Manisa seçim anket sonuçları 2019 da gelmeye devam ediyor. Manisa belediyesi anket sonuçları verilerine göre Cumhur ittifakı ve millet ittifakının kıyasıya yarıştığı Manisa için son anket sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediyor. Manisa'da MHP’nin adayı Cengiz Ergün ile İYİ Parti'nin adayı Orkun Şıktaşlı yarışmakta. İşte Son anket sonuçlarına göre Manisa anket sonuçları. Manisa yerel seçim anket sonuçları 2019, Manisa son anket sonuçları 2019, Manisa belediye anket sonuçları ve oy oranları.

Manisa Cumhur İttifakı Millet İttifakı oy oranları. Gezici Araştırma Merkezi, aralarında Balıkesir'inde bulunduğu İstanbul, Bursa, Adana, Hatay ve Manisa genelinde yerel ve politik konuları belirlemek üzere 16- 17 Mart 2019 tarihlerinde araştırma yaptı. İşte Manisa büyükşehir anket sonuçları ve oy oranları...

Manisa yerel seçim 2019 adayların oy oranları

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 63,2'si AK Parti destekli MHP Adayı Cengiz Ergün'e oy vermek istediğini ifade ederken % 34,7'si CHP destekli İYİ Parti Adayı Orkun Şıktaşlı'ya oy vermek istediğini ifade etmektedir.

31 Mart Manisa yerel seçim sonuçlar, Manisa Cumhur İttifakı Millet İttifakı oy oranları ve ilçe ilçe kazanan parti ve adaylar yeniakit.com.tr sayfalarında anlık olarak takip edebilirsiniz. Türkiye 31 Mart yerel seçimleriyle son yılların en kritik seçimlerinden birisine gidiyor. Partilerin özellikle büyükşehirlerde ittifak kurarark ortak aday çıkardığı seçimler en kritik demokrasi sınavından biri olacak. Manisa'da AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı kapsamında seçimlere girecek. Manisa Büyükşehir belediye başkan MHP'li aday Cengiz Ergün, CHP ve İYİ Parti oluşturduğu Millet İttifakı kapsamında İYİ Parti adayı Orkun Şıktaşlı ile seçime girecek.

Manisa'da CHP ile AK Parti adayı arasında geçecek yarış Manisa seçim sonucunu belirleyecek.