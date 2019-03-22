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Manisa da partilerin oy oranları 2019, Manisa yerel seçim sonuçları

31 Mart 2019 yerel seçimlere sayılı günler kala birbiri ardına son dakika olarak Manisa seçim anket sonuçları 2019 da gelmeye devam ediyor. Manisa belediyesi anket sonuçları verilerine göre Cumhur ittifakı ve millet ittifakının kıyasıya yarıştığı Manisa için son anket sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediyor. Manisa'da MHP’nin adayı Cengiz Ergün ile İYİ Parti'nin adayı Orkun Şıktaşlı yarışmakta. İşte Son anket sonuçlarına göre Manisa anket sonuçları. Manisa yerel seçim anket sonuçları 2019, Manisa son anket sonuçları 2019, Manisa belediye anket sonuçları ve oy oranları.

22 Mart 2019 Cuma 18:49
Manisa da partilerin oy oranları 2019, Manisa yerel seçim sonuçları

31 Mart 2019 yerel seçimlere sayılı günler kala birbiri ardına son dakika olarak Manisa seçim anket sonuçları 2019 da gelmeye devam ediyor. Manisa belediyesi anket sonuçları verilerine göre Cumhur ittifakı ve millet ittifakının kıyasıya yarıştığı Manisa için son anket sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediyor. Manisa'da MHP’nin adayı Cengiz Ergün ile İYİ Parti'nin adayı Orkun Şıktaşlı yarışmakta. İşte Son anket sonuçlarına göre Manisa anket sonuçları. Manisa yerel seçim anket sonuçları 2019, Manisa son anket sonuçları 2019, Manisa belediye anket sonuçları ve oy oranları. 

Manisa Cumhur İttifakı Millet İttifakı oy oranları. Gezici Araştırma Merkezi, aralarında Balıkesir'inde bulunduğu İstanbul, Bursa, Adana, Hatay ve Manisa genelinde yerel ve politik konuları belirlemek üzere 16- 17 Mart 2019 tarihlerinde araştırma yaptı. İşte Manisa büyükşehir anket sonuçları ve oy oranları...

Manisa yerel seçim 2019 adayların oy oranları

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 63,2'si AK Parti destekli MHP Adayı Cengiz Ergün'e oy vermek istediğini ifade ederken % 34,7'si CHP destekli İYİ Parti Adayı Orkun Şıktaşlı'ya oy vermek istediğini ifade etmektedir.

Manisa seçim sonuçları 2019, Balıkesir belediye başkanlığı seçim sonucu 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları Balıkesir

31 Mart Manisa yerel seçim sonuçlar, Manisa Cumhur İttifakı Millet İttifakı oy oranları ve ilçe ilçe kazanan parti ve adaylar yeniakit.com.tr sayfalarında anlık olarak takip edebilirsiniz. Türkiye 31 Mart yerel seçimleriyle son yılların en kritik seçimlerinden birisine gidiyor. Partilerin özellikle büyükşehirlerde ittifak kurarark ortak aday çıkardığı seçimler en kritik demokrasi sınavından biri olacak.  Manisa'da AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı kapsamında seçimlere girecek.  Manisa Büyükşehir belediye başkan MHP'li aday Cengiz Ergün, CHP ve İYİ Parti oluşturduğu Millet İttifakı kapsamında İYİ Parti adayı Orkun Şıktaşlı ile seçime girecek. Manisa  2019 yerel seçim sonuçları, AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, HDP oy oranları, ilçe ilçe Manisa seçim sonuçları sürekli güncelenen haberlerimizde olacaktır. 

Manisa 2019 yerel seçim sonuçları : Manisa AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi oy oranları

Manisa'da CHP ile AK Parti adayı arasında geçecek yarış Manisa seçim sonucunu belirleyecek.  Manisa anlık seçim sonucu dakika dakika güncellenen verilerle 31 Mart seçim akşamı YSK seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz  Manisa yerel seçim sonuçları ve Manisa anlık seçim sonucu ile partilerin  Manisa oy oranlarını an be an takip edebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 18:49
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. Balıkesir
  4. Adana
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  12. AK Parti
  13. MHP
  14. CHP
  15. İYİ Parti
  16. Saadet Partisi
  17. HDP oy oranları
  18. hatay ilçe seçim sonuçları 2019

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