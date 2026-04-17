Teknoloji dünyasında heyecan dorukta! Apple, iPhone 18 Pro ve Pro Max ile fotoğrafçılıkta devrim yapmaya hazırlanıyor

Apple, bu Eylül ayında piyasaya sürmeyi planladığı iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinde yer alacak yeni bir değişken diyaframlı kamera sistemi için tedarik zincirini hızlandırmaya başladı. Kore merkezli ETNews’in raporuna göre, bu teknoloji Apple için bir ilk olacak. Daha önceki iPhone 14 Pro’dan iPhone 17 Pro’ya kadar ana kamera, sabit ƒ/1.78 diyafram kullanıyordu. Bu durum, lensin görüntü çekerken her zaman tamamen açık kaldığı anlamına geliyordu. Değişken diyafram ise kameranın sensöre ulaşan ışık miktarını kontrol etmesine olanak tanıyor. Bu sayede düşük ışıkta daha fazla ışık alınırken, parlak sahnelerde aşırı pozlama engelleniyor.

Değişken Diyafram Teknolojisi ve Faydaları

Düşük ışık koşullarında daha fazla ışık almak için diyafram açılırken, parlak sahnelerde aşırı pozlamayı önlemek için kapanır. Bu özellik, kullanıcıların farklı çekim ortamlarında daha iyi sonuçlar elde etmesini sağlar.

Ayrıca, değişken diyafram teknolojisi kullanıcılara alan derinliği üzerinde daha fazla kontrol imkanı sunacaktır. Apple tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo, Aralık 2024’te her iki iPhone 18 Pro modelinin ana arka kamerasında değişken diyafram bulunacağını ilk kez dile getirmişti.

Ekim 2025 tarihli bir rapor ise Apple’ın bu teknolojiyi yeni nesil iPhone’lara getirme planlarında ilerlediğini ve tedarikçilerle bileşenler hakkında görüşmeler yaptığını belirtmişti. Bugün yayınlanan rapora göre, sektör kaynakları bu bilgileri doğrulamaktadır.

Çinli tedarikçi Sunny Optical, diyafram mekanizmasını etkinleştiren aktüatörlerin üretimine şimdiden başladı. Kamera modülü montajının ise yaz başında başlaması bekleniyor.

Apple’ın birincil kamera ortağı LG Innotek‘in de Haziran veya Temmuz ayları civarında üretime başlamaya hazırlandığı bildiriliyor. Şirket, Güney Kore’deki Gumi tesisine özel ekipmanlar kuruyor.

Cowell gibi diğer modül üreticilerinin de bu sürece dahil olması bekleniyor. Sistemin ek karmaşıklığı nedeniyle LG Innotek‘in ana kamera modülü üretiminde daha büyük bir pay üstlenmesi muhtemel görünüyor.

Benzer bir durum, Apple’ın iPhone 15 Pro Max modelinde katlanmış zoom lensini benimsediğinde de yaşanmıştı. O dönemde LG Innotek, başlangıçta tek tedarikçi olarak hizmet vermişti.