Güney Lübnan’da patlama: 1 İsrail askeri öldü, 9 yaralı

İsrail ordusundan pazar sabahı yapılan resmi açıklamaya göre, Güney Lübnan’da görev yapan bir askeri mühendislik aracı, Hizbullah tarafından yerleştirilen bir patlayıcının üzerinden geçti. İnfilak eden patlayıcı, aracı ve çevresindeki güvenlik birimlerini doğrudan etkiledi.

Kayıpların bilançosu açıklandı

Olayda bir yedek kıdemli çavuşun yaşamını yitirdiği bildirildi. Yaralanan 9 askerin durumuna ilişkin ise şu detaylar paylaşıldı:

1 asker: Ağır yaralı

Ağır yaralı 4 asker: Orta şiddette yaralı

Orta şiddette yaralı 4 asker: Hafif yaralı

Ateşkese rağmen hava saldırıları

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamasına göre perşembe gece yarısı başlayan ve 10 gün sürmesi planlanan ateşkes süreci, bu olayla büyük yara aldı. Patlamanın hemen ardından İsrail ordusu, Lübnan’daki çeşitli hedeflere yönelik hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Bölgedeki gerilimin ateşkes takvimini nasıl etkileyeceği ise belirsizliğini koruyor.