İsrail askerleri 6 Filistinliyi gözaltına aldı! Batı Yaka’da yaşlı kadına saldırı!
İşgal altındaki Batı Yaka’da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısında yaşlı bir kadın darp edildi.
İşgal altındaki Batı Yaka’da bir yaşlı kadının darbedildiği saldırının ardından, İsrail askerleri farklı bölgelerde 6 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrailliler El Halil kentinin doğusundaki Vadi Hannis bölgesinde çiftçilere saldırdı.
Saldırıda yaralanan yaşlı bir kadın hastaneye kaldırıldı.
İsrail askerleri ise kadının 3 oğlunu gözaltına aldı.
Öte yandan İsrail askerleri, Nablus'un doğusundaki Beyt Decen köyünde bir genci darbederek gözaltına aldı.
Askerlerin, Nablus'un doğusunda ise 2 gün önce serbest bırakılan bir Filistinliyi yeniden gözaltına aldığı bildirildi.
İsrail askerleri, El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde de bir Filistinliyi tarlasını sürerken gözaltına aldı.
Sosyal Medya
