  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özel bir hastanede büyük skandal Büyük gerilim: İran Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan gemileri vurdu! Başbakanın oğlu öldürüldü! Bakan Fidan İsrail'in alçak planını açıkladı! Kendi güvenliği bahane! Tahran’da Cuma namazında ‘Yaşasın Türkiye’ nidaları yeri göğü inletti Ataşehir Belediyesi’nde Rüşvet Depremi! 7 milyon dolarlık iskân tarifesi Vah vah vah! Adıgüzel gözaltına alınmasaydı “Atatürk Kütüphanesi” açacakmış! 2 öğrenci vefat etti! Diyarbakır’daki okulda yürek yakan haber Uslu ve Yıldırım zirveyi salladı: Divan kurulu öncesi dikkat çeken diyalog! İşte o anlar CHP'nin algısı patladı: Motorine dev indirim!
Ataşehir soruşturmasında dinlemelere yansıyan olay ifadeler
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne yönelik ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, dinlemelere yansıyan ifadeler gündem olacak türden! İşte ayrıntılar...

CHP'de yolsuzluk, rüşvet ve irtikap skandallarının ardı arkası kesilmiyor.

Son olarak İstanbul'da Ataşehir Belediyesinde ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personelinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine "rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait MASAK raporları ve HTS kayıtları temin edildi. İskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığı bulgusuna ulaşıldı.

 

İşte görüşmelerde çarpıcı itiraflar:

“Ne kadar yonttular seni?”

“6,5 milyon dolar… bu konuya girince kalbim kötü oluyor”

“Parçala Behçet oldum resmen”

“Bir bloğun ruhsatını aldım, diğerini almaya çalışıyorum”

Ataşehir Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi sağlık kontrolünden geçirildi
Ataşehir Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi sağlık kontrolünden geçirildi

Gündem

Ataşehir Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi sağlık kontrolünden geçirildi

Milyon dolarlık rüşvet ağı: Ataşehir’i de soymuşlar! Belediye başkanı dahil 18 gözaltı
Milyon dolarlık rüşvet ağı: Ataşehir’i de soymuşlar! Belediye başkanı dahil 18 gözaltı

Gündem

Milyon dolarlık rüşvet ağı: Ataşehir’i de soymuşlar! Belediye başkanı dahil 18 gözaltı

Ataşehir Belediyesi’nde Rüşvet Depremi! 7 milyon dolarlık iskân tarifesi
Ataşehir Belediyesi’nde Rüşvet Depremi! 7 milyon dolarlık iskân tarifesi

Gündem

Ataşehir Belediyesi’nde Rüşvet Depremi! 7 milyon dolarlık iskân tarifesi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23