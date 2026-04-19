Ataşehir soruşturmasında dinlemelere yansıyan olay ifadeler

CHP'de yolsuzluk, rüşvet ve irtikap skandallarının ardı arkası kesilmiyor.

Son olarak İstanbul'da Ataşehir Belediyesinde ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personelinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine "rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait MASAK raporları ve HTS kayıtları temin edildi. İskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığı bulgusuna ulaşıldı.

CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne yönelik ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, dinlemelere yansıyan ifadeler gündem olacak türden!

İşte görüşmelerde çarpıcı itiraflar:

“Ne kadar yonttular seni?”

“6,5 milyon dolar… bu konuya girince kalbim kötü oluyor”

“Parçala Behçet oldum resmen”

“Bir bloğun ruhsatını aldım, diğerini almaya çalışıyorum”