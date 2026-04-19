SON DAKİKA
Karabük'te tarihi keşif: 1500 yıllık sır ortaya çıktı! Hobi olarak başladı, şimdi dünyaya ihraç ediyor! Yarım günlük işi 20 dakikaya indirdi Bebek mamalarında ölüm tehlikesi: Fare zehri iddiası! Rusya'yı rahatsız eden Türkiye teklifi! Çılgına dönüp öfkelendiler 100 yıl içinde yok olacak şehirleri açıkladılar! Türkiye'den 2 şehir listede! Fiyatı da özellikleri kadar dikkat çekti! Opel'in yeni elektrikli 4x4'ü Türkiye'de İranlılar sessiz sedasız Türkiye'den almaya başladı: Peynir ekmek gibi gidiyor 'Sarı altın' için beklenmedik gelişme: Avustralya Türkiye'den kopyalayıp üretmeye başladı F-35'te deprem: Türkiye'ye verileceği konuşulan uçakta tüm dengeler altüst oldu İstanbul'da yoğun sis: Boğaz trafiği gemilere kapatıldı
Gündem
İstanbul'da yoğun sis: Boğaz trafiği gemilere kapatıldı
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

İstanbul'da yoğun sis: Boğaz trafiği gemilere kapatıldı

İstanbul’da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini gösteren yoğun sis, megakentte hayatı adeta durma noktasına getirdi.

Özellikle İstanbul Boğazı ve çevresinde yoğunlaşan sis tabakası, görüş mesafesini yer yer birkaç metreye kadar düşürürken ulaşımda aksamalara neden oldu.

Etkisini artıran sis sebebiyle İstanbul Boğazı’nda görüş mesafesinin emniyet sınırının altına düşmesi üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü boğaz hattını geçici süreliğine çift yönlü olarak uluslararası gemi trafiğine kapattı.

Yetkililer, kısıtlı görüşün seyir güvenliğini tehlikeye attığını bildirerek trafiğin askıya alındığını duyurdu.

Şehir içi seferlerde son durum Boğaz hattındaki uluslararası trafik durma noktasına gelse de, şehir içi ulaşımda şu ana kadar büyük bir aksama yaşanmadı. Edinilen bilgilere göre:

• Şehir Hatları ve vapur seferlerinde henüz bir iptal kararı alınmadı. • Ulaşım mevcut hava koşulları çerçevesinde kontrollü olarak devam ediyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis bulutuna gömüldü Kentin yüksek kesimlerinden biri olan Üsküdar ve Bosna Bulvarı üzerinde de yoğun sis etkili oldu. Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle dörtlü ikaz lambalarını yakarak düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı.

Görsel bir şölen ile ulaşım zorluğunu bir arada sunan sis tabakası, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü de tamamen yuttu

Çamlıca Tepesi’nden bakıldığında köprünün adeta bulutların içinde kaybolduğu görüldü. Meteoroloji yetkilileri, ilerleyen saatlerde sıcaklığın artmasıyla birlikte sisin dağılmasını bekliyor.

