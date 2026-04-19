Fiyatı da özellikleri kadar dikkat çekti! Opel’in yeni elektrikli 4x4’ü Türkiye’de

Yeni Opel Grandland Elektrik AWD’nin şasi ve seçilebilir sürüş modlları sayesinde sadece ideal hava koşullarında değil, yağışlı günlerde ve kaygan zeminlerde de maksimum sürüş güvenliğini sağlayacak şekilde geliştirildi.Modeldestandart olarak sunulan frekans seçici sönümleme teknolojisi, amortisör içinde ikinci bir hidrolik devre kullanarak sönümleme kuvvetini frekansa göre mekanik olarak ayarlıyor. Bu sistem, yol koşullarına ve sürüş stiline bağlı olarak farklı karakterler sunuyor. Bozuk dağ yolları veya parke taşlarıgibi kısa darbelerde daha konforlu bir sürüş sunarken, düşük frekanslarda ise daha sportif ve doğrudan yol hissi sağlıyor. Böylece araç, sürücünün komutlarına daha hızlı ve doğrudan tepki veriyor ve yüksek hızlarda dahidengesini koruyor. Geniş yapısıyla ailelere, gelişmiş AWD sistemiyle de macera tutkunlarının tüm ihtiyaçlarına cevap verebilen yeni Opel Grandland Elektrik AWD, kendinden emin yol tutuşuyla her yol ve koşulda güvenilir bir yol arkadaşı oluyor. Modelde yer alan çift elektrik motor sistemi, önde 157 kW’lık (213 HP, arkada 83 kW (112 HP) olmak üzere toplamda 239 kW (325 HP) güç üretiyor. Bu yapı, özellikle virajlı yollarda ve zor sürüş koşullarında Grandland Elektrik AWD’ye önemli bir avantaj sağlıyor.Çift motorla anında kullanılabilir hale gelen 509 Nm’lik maksimum tork (önde 343 Nm, arkada 166 Nm), özellikle sollama veya yokuş çıkışlarında güçlü bir ivmelenme ve sürüş keyfi sunuyor.Bu kombinasyonla otomobil, 0’dan 100 km/s hıza sadece 6,1 saniyede ulaşıyor ve 180 km/s maksimum hıza çıkabiliyor. Bu performans değerleri, Grandland Elektrik AWD’yi hem günlük kullanımda hem de zorlu yol koşulları için güçlü bir seçenek haline getiriyor.