Fiyatı da özellikleri kadar dikkat çekti! Opel’in yeni elektrikli 4x4’ü Türkiye’de
Opel, Grandland ailesine çift elektrik motorlu yeni bir versiyon ekleyerek elektrikli ürün gamını Türkiye’de genişletti...
Opel, elektrikli SUV sınıfındaki yeni hamlesini bu kez dört tekerlekten çekişli Grandland Elektrik AWD ile yaptı. Alman otomobil üreticisi Opel,iddialı kompakt SUV modeli Grandland’e yeni bir versiyon ekledi. Çift elektrik motoru, frekans seçici sönümleme teknolojisine sahip şasisi, 4 farklı sürüş moduyla yeni Grandland Elektrik AWD, tüm opsiyonlar dahil 4.250.000TL fiyatla satışa sunuldu. GS donanım seviyesi ile yollara çıkanmodel, çift elektrikli motoru ile toplamda ürettiği325 HP gücü ve509 Nm maksimum tork üreterek her türlü zeminde üst düzey performans sunuyor. 473 kilometreye kadar menzil sunan yeni Grandland Elektrik AWD, markanın ilk 4 tekerlekten çekişli tamamen elektrikli modeli olma özelliğiyle öne çıkıyor.Geniş iç hacmiyleailelere, gelişmiş AWD sistemiyle isemacera tutkunlarına hitap eden yeni Opel Grandland Elektrik AWD, her koşulda güven veren bir yol arkadaşı oluyor. Otomotiv sektöründe elektrifikasyon dönüşümüne öncülük eden Alman otomobil üreticisi Opel,yeni otomobillerini Türkiye yollarına çıkarmaya devam ediyor. C-SUV segmentinde Opel Grandland ile önemli başarı yakalayan marka, şimdi de elektrikli sürüş deneyimini 4 tekerlekten çekiş ile bir üst seviyeye taşıyor. Yeni Opel Grandland Elektrik AWD, çift motorlu ve akıllı 4x4 özellikli yapısıyla Türkiye’de satışa sunuldu. Tüm opsiyonlar dahil 4.250.000TLfiyatla Opel bayilerinde yerini alan yeni model, GS donanım seçeneği ilemüşterilerle buluşuyor.
Yeni Opel Grandland Elektrik AWD’nin şasi ve seçilebilir sürüş modlları sayesinde sadece ideal hava koşullarında değil, yağışlı günlerde ve kaygan zeminlerde de maksimum sürüş güvenliğini sağlayacak şekilde geliştirildi.Modeldestandart olarak sunulan frekans seçici sönümleme teknolojisi, amortisör içinde ikinci bir hidrolik devre kullanarak sönümleme kuvvetini frekansa göre mekanik olarak ayarlıyor. Bu sistem, yol koşullarına ve sürüş stiline bağlı olarak farklı karakterler sunuyor. Bozuk dağ yolları veya parke taşlarıgibi kısa darbelerde daha konforlu bir sürüş sunarken, düşük frekanslarda ise daha sportif ve doğrudan yol hissi sağlıyor. Böylece araç, sürücünün komutlarına daha hızlı ve doğrudan tepki veriyor ve yüksek hızlarda dahidengesini koruyor. Geniş yapısıyla ailelere, gelişmiş AWD sistemiyle de macera tutkunlarının tüm ihtiyaçlarına cevap verebilen yeni Opel Grandland Elektrik AWD, kendinden emin yol tutuşuyla her yol ve koşulda güvenilir bir yol arkadaşı oluyor. Modelde yer alan çift elektrik motor sistemi, önde 157 kW’lık (213 HP, arkada 83 kW (112 HP) olmak üzere toplamda 239 kW (325 HP) güç üretiyor. Bu yapı, özellikle virajlı yollarda ve zor sürüş koşullarında Grandland Elektrik AWD’ye önemli bir avantaj sağlıyor.Çift motorla anında kullanılabilir hale gelen 509 Nm’lik maksimum tork (önde 343 Nm, arkada 166 Nm), özellikle sollama veya yokuş çıkışlarında güçlü bir ivmelenme ve sürüş keyfi sunuyor.Bu kombinasyonla otomobil, 0’dan 100 km/s hıza sadece 6,1 saniyede ulaşıyor ve 180 km/s maksimum hıza çıkabiliyor. Bu performans değerleri, Grandland Elektrik AWD’yi hem günlük kullanımda hem de zorlu yol koşulları için güçlü bir seçenek haline getiriyor.
Yeni Opel Grandland Elektrik AWD, farklı sürüş ihtiyaçlarına uyum sağlayan dört sürüş modu ile geliyor. • Normal Modda günlük verimlilik için ön motor öncelikli olarak çalışırken,gerektiğinde arka motor devreye giriyor. • Sport Moddaiki motor sürekli aktif olarakçalışıyor, güç dağılımı ` ön – @ arka şeklinde devreye giriyor. Daha dinamik sürüş sunulurken daha hızlı tepki sağlanıyor. • Eco Modda ön motor öncelikli olarak kullanılırken maksimum güç 157 kW (213 HP), tork ise 343 Nm ile sınırlandırılıyor. Güçlü hızlanmalarda arka motor devreye girerken, klima ve gaz tepkisi de ekonomi odaklı ayarlanıyor. • 4WD Mod kar, buz ve kaygan zeminlerde tercih edilirken, iki motor sürekli çalışıyor ve güç dört tekerleğe eşit dağıtılarak özellikle kaygan yüzeylerde maksimum tutuş sağlanıyor. ESP ve çekiş kontrol sistemleri de bu duruma özel ayarlanıyor. Maksimum güç ve tork sunuluyor. Bu da zorlu hava koşullarında güvenliği önemli ölçüde artırıyor. Aerodinamik yapısıyla da dikkat çeken model, 0.278 Cd sürtünme katsayısıyla Grandland ailesinin en verimli üyelerinden biri olarak ön plana çıkıyor. 73 kWh kullanılabilir batarya kapasitesine sahip olan model,WLTP normlarına göre 473kilometreye kadar menzil sunuyor. Hızlı şarj desteği sayesinde batarya seviyesi ’den ?’e 30 dakikadan kısa sürede doldurulabiliyor.
Yeni Opel Grandland Elektrik AWD, Türkiye’de GS donanım seviyesi ile sunulurken,zengin ekipman listesiyle konfor ve teknolojiyi bir araya getiriyor. GS donanımında20 inçelmas kesim aero jantlar, aydınlatılmış 3D Opel Vizör, önde aydınlatılmış Opel Şimşeklogosu,elektrikli bagaj, ambiyans aydınlatması, ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon, kablosuz şarj, 10 inç dijital gösterge ve 16 inç multimedya ekranıilePixel Box sunuluyor. Bunun yanı sıra Ultimate paket ile Intelli-Lux HD LED farlar, 360 derece çevre görüş sistemi, arka çapraz trafik uyarısı, şerit ortalama ve değiştirme sistemi, uzun menzilli kör nokta uyarı sistemi gibi gelişmiş sürüş destek sistemleri, Intelli-HUD, Intelli-Air hava kalite sistemi, deri koltuklar, masaj ve havalandırma özellikli koltuklar, Focal Hi-Fi ses sistemi gibi üst düzey donanımlar da tercih edilebiliyor. Ayrıca elektrikli perdeye sahip panoramik açılır cam tavan ve siyah tavan da tercih edilebiliyor.
