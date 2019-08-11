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Manisa Büyükşehir Belediye birimlerinde bayramlaşma

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Kurban Bayramı’nın 1.

11 Ağustos 2019 Pazar 19:36
Manisa Büyükşehir Belediye birimlerinde bayramlaşma

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Kurban Bayramı’nın 1. gününde protokol bayramlaşmasının öncesinde görev başında olan Büyükşehir Belediyesi’nin nöbetçi birimlerini ziyaret ederek, personelin bayramlarını kutladı.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, bayramda mesaisi başında olan personelleri birimlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Protokol bayramlaşması öncesinde birimleri ziyaret eden Güzgülü, Büyükşehir Belediyesi personelinin Manisalıların rahat ve huzurlu bir şekilde bayram geçirmeleri için görev başında olduklarını kaydetti. Başkanvekili Güzgülü, İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nı ziyaretinin ardından Ulaşım Daire Başkanlığı’nı daha sonra ise MASKİ Su Arıza birimini ziyaret ederek personellerin bayramlarını kutladı. MASKİ Su Arıza biriminde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Güzgülü, MASKİ Su Arıza birimi personellerinin 4 ekip olarak bayram mesaisinde vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için çaba harcadıklarını belirterek, günlük ortalama olarak 35 su patlağı ve benzeri olaylara müdahalede bulunduklarını kaydetti. Ekiplere işlerinde kolaylıklar dileyen Güzgülü, sonrasında Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne ziyarette bulundu. Güzgülü’ne burada Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman da eşlik etti. Başkanvekili Güzgülü sonraki ziyaretini Gasilhane Birimi ve Zabıta Dairesi Başkanlığı’na gerçekleştirerek, personellerin bayramlarını kutladı, hayırlı bayramlar dileklerini iletti.


Başkanvekili Güzgülü, İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nı da ziyaret ederek, personelle bayramlaştı, hayırlı bayramlar dileklerini iletti. Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması, yaşanan olaylara zamanında müdahale edilmesi için mesai mefhumu gözetmeden görevlerinin başında olan itfaiye personellerinin bayramlarını kutlayan Güzgülü, yapılan tatlı ikramını geri çevirmedi. İtfaiyenin çalışmaları hakkında bilgi alan Güzgülü, personele kolay gelsin dileklerini iletti. İl genelinde günlük yaklaşık 75-80 arası olaya müdahale ettiklerini belirten personeller il merkezinde ise günlük yaklaşık 25-30 olaya müdahalede bulunduklarını aktardı. Havaların sıcak olmasından dolayı ot yangınlarının fazlalaştığına dikkat çeken İtfaiye Dairesi Başkanlığı personelleri, vatandaşları bu konuda dikkatli olmaya çağırdı.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 19:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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