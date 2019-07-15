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Manisa BBSK altyapıda sezonu açtı

Manisa Büyükşehir Belediyespor’da futbol altyapıları sezon açılışı, kurban kesimi ve dualarla gerçekleştirildi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:36
Manisa BBSK altyapıda sezonu açtı

Manisa Büyükşehir Belediyespor’da futbol altyapıları sezon açılışı, kurban kesimi ve dualarla gerçekleştirildi. Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyen Altyapı Teknik Sorumlusu Levent Bayraktar, A takıma futbolcu yetiştirmek için çok çalışacaklarını söyledi.


Manisa Büyükşehir Belediyespor futbol altyapıları sezon açılışı, Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nde törenle gerçekleştirildi. Sezon açılış törenine Altyapı Teknik Sorumlusu Levent Bayraktar, Altyapı İdari İşler Sorumlusu Mehmet Haktan Tunç, teknik heyet ve sporcular katıldı. Okunan dualar eşliğinde kurban kesilirken, yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Yeni sezonun hayırlara vesile olmasını ve sakatlıkların olmadığı bir sezon olmasını dileyen Altyapı Teknik Sorumlusu Levent Bayraktar, A takıma futbolcu yetiştirmek için çok çalışacaklarını söyledi.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Manisa ve Türk futboluna yeni ve başarılı futbolcular kazandırmak için çalışma yürüttüklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar, yeni sezonda futbol altyapı takımının sıkı çalışma içinde olacağını ve elde edilen başarıların üstüne koyarak yola devam edeceklerini söyledi. Nalbantlar, yeni sezonun hem idari, hem teknik ekip, hem de sporcular için hayırlı olmasını diledi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:36
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