Koronavirüs salgını sebebiyle mart ayında camiler kapatıldı ve haziran ayına kadar süreç devam etti. Cuma ve vakit namazlarını camilerde kılamayanlar aynı hüznü ramazan bayramında da yaşadı. Normalleşme adımlarıyla camiler açıldı. Kurban bayramında camilere akın etmek isteyen milyonlar şimdiden namaz vakitlerini araştırmaya başladı. İşte, merak ettiğiniz “Manisa kurban bayramı namazı saat kaçta?” sorusunun cevabı.

Manisa bayram namazı saat kaçta? | Manisa kurban bayramı namazı saati

31 Temmuz Cuma günü bayram namazı kılmak için camilere gidecek olan Manisalılar bayram namazı vaktini merak ediyor. Manisa’da bayram namazı 06:43’te kılınacak.

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Teşrik tekbiri nedir?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).