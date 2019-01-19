Manisa AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Manisa Büyükşehir belediye başkan adayı açıklandı mı? AK Parti Manisa büyükşehir belediye başkan adayı çıkaracak mı? AK Parti Manisa ilçe belediye başkan adayları 2019 son dakika açıklandı mı? AK Parti Manisa İl Başkanı Berki Mersinli, “AK Parti olarak Büyükşehirde ve 6 ilçemizde aday çıkarmıyoruz." dedi. Berki Mersinli AK Parti Manisa ilçe belediye başkan adayları listesini açıkladı.

AK Parti Manisa ilçe belediye başkan adayı son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 76 adayı açıkladı.

"Manisa büyükşehir ve 6 ilçede MHP'yi destekleyeceğiz"

31 Mart 2019 yerel seçimleri için Manisa’daki saha ve anket çalışmaları, aday tespit çalışmaları, temayül yoklamaları neticesinde Manisa’nın adaylarının belli olduğunu aktaran AK Parti Manisa İl Başkanı Berki Mersinli, “Bilindiği üzere biz AK Parti olarak Büyükşehirde ve 6 ilçemizde aday çıkarmıyoruz. Cumhur İttifakı kapsamında Büyükşehirde MHP adayı Sayın Cengiz Ergün’ü ve MHP’nin göstereceği ilçelerimizde adaylarını destekliyoruz.

AK Parti Manisa belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti Manisa Büyükşehir belediye başkan adayı çıkarmayacak. AK Parti Cumhur İttifakı kapsamına MHP'nin adayı Cengiz Ergun'ü destekleyecek. AK Parti'nin Manisa ilçe belediye başkan adayları açıklandı.

AK Parti Manisa ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Ahmetli belediye başkan adayı Ahmet Alhan

AK Parti Akhisar belediye başkan adayı Hüseyin Eryüksel

AK Parti Demirci belediye başkan adayı Selami Selçuk

AK Parti Gölmarmara belediye başkan adayı Kamil Öz

AK Parti Gördes belediye başkan adayı Muhammed Akyol

AK Parti Kırkağaç belediye başkan adayı Yaşar İsmal Gedüz

AK Parti Köprübaşı belediye başkan adayı Regaip Topuz

AK Parti Saruhanlı belediye başkan adayı Burhan Tezcan

AK Parti Soma belediye başkan adayı Ali Tulup

AK Parti Şehzadeler belediye başkan adayı Ömer Faruk Çelik

AK Parti Yunusemre belediye başkan adayı Mehmet Çerçi

MHP Manisa adayını açıkladı

MHP Manisada, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Cengiz Ergun'ü aday göstereceğini daha önceden açıklamıştı.

Manisa 2014 yerel seçim sonuçları

MHP adayı Cengiz Ergün % 40.1

AK Parti adayı Hüseyin Tanrıverdi % 36.7

CHP adayı Özgür Özel % 18.3