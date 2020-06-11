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Ekonomi

Manipülatörler SPK kıskacında

Manipülatif hareketlere karşı ciddi ve sert önlemlerin alındığını belirten Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, “Yatırımcılarımızın, özellikle borsaya yeni girmiş olan küçük yatırımcılarımızın haklarını korumak için aldığımız tedbirleri daha da sıkılaştırıyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 11:16:00 -
Manipülatörler SPK kıskacında

Son dönemde Borsa İstanbul’a yoğun bir ilginin olduğunu ve artan ilgiyle birlikte piyasa dolandırıcılarının da bu durumdan faydalanmak istediğini belirten Taşkesenlioğlu, SPK olarak buna geçit vermeyeceklerini söyledi. “Kurulumuz, denetim faaliyetleri çerçevesinde 2020’nin ilk beş ayında 37 milyon 685 bin 12,93 TL idari para cezası uyguladı” diyen Taşkesenlioğlu, “Yatırımcılarımıza uzun vadeli düşünmeleri, kredi ve borç ile borsada alım yapmamaları ve özellikle mesajlaşma uygulamaları üzerinden paralı üyeliklerle yatırım tavsiyesinde bulunan kişilerden uzak durmaları çağrısında bulunuyorum” diye konuştu.

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