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Dünya Manifesto yayınladılar! Emekli askerler Başbakan'a başkaldırdı
Dünya

Manifesto yayınladılar! Emekli askerler Başbakan'a başkaldırdı

Yeniakit Publisher
2023-11-18 08:07:00 -
Manifesto yayınladılar! Emekli askerler Başbakan'a başkaldırdı

İspanya'da emekli askerler, ülkede ayrılıkçı Katalanlara af getirme koşuluyla Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı siyasi partilerle anlaşarak güvenoyu alan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri ve Başbakan Pedro Sanchez'in görevden alınması için manifesto yayımladı.

Aralarında generallerin de bulunduğu 56 emekli asker, yayımladıkları manifestoda, PSOE ve Sumar arasında azınlık sol koalisyon hükümeti kurmak için Meclis'ten dün güvenoyu alan ve bugün Kral 6. Felipe karşısında yemin eden Başbakan Sanchez'in görevden alınmasını ve ülkede bir kez daha seçim yapılmasını istedi.

Emekli askerler ayrıca, Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Devlet Başsavcısı'nı "siyasi çıkarlara yönelik kararlar almak ve tarafsızlıklarını kaybetmekle" suçladı.

PSOE tarafından Meclis'e getirilen ayrılıkçı Katalanlara yönelik af yasa tasarısının "İspanyolların yasalar önündeki eşitliğini bozduğunu, hukukun üstünlüğünü savunmasız bıraktığını" öne süren emekli askerler, manifestoda, Başbakan Sanchez'in "kişisel çıkarları uğruna ülkenin birlik ve bütünlüğünü tehlikeye attığını" iddia etti.

Manifestoda, "İspanya Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin ulusal birliğini ve anayasal düzenini sağladığı" vurgulanarak, "ülkenin geleceğine yönelik ciddi endişelerin olduğu ve bu yüzden Sanchez'in görevden alınarak, erken genel seçime gidilmesi" talep edildi.

Söz konusu af yasa tasarısına karşı bazı jandarma üyelerinin de aralarında olduğu APROGC adlı özel bir dernek de yakın zamanda bir bildiri yayımlamış ve burada "İspanya'yı savunmak için kanımızı son damlasına kadar akıtmaya hazırız." ifadesi kullanılmıştı.
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İçişleri Bakanlığı bu bildiriye imza atan jandarma üyelerinin bulunup, cezalandırmaları için soruşturma yürütüyor.

Katalonya'da 2012'den itibaren bağımsızlık yanlısı girişimlere katılan, aralarında siyasetçi, STK üyesi ve sokaklarda şiddet yanlısı gösteriler yaparak terörizmle suçlananların da yer aldığı yaklaşık 400 kişiye getirilmek istenen af, bazı savcılar ve hakimler tarafından da sert şekilde eleştiriliyor.

Ülkenin farklı kentlerinde savcılar ve hakimler af yasa tasarına karşı mahkeme önlerinde toplanma eylemi yapıyor.

Ayrıca, ülkedeki sağ ve aşırı sağcı siyasi partilerin çağrısıyla son iki haftadır başta başkent Madrid olmak üzere İspanya genelinde gösteriler düzenleniyor.

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