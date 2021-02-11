  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Mangan cevheri yüklü TIR'a çarptı! Ölü ve yaralılar var
Yerel

Mangan cevheri yüklü TIR'a çarptı! Ölü ve yaralılar var

Çorum'da bir araç ile mangan cevheri yüklü TIR'ın çarpışması sonucu, aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 16:28:00 -
Mangan cevheri yüklü TIR'a çarptı! Ölü ve yaralılar var

Çorum’un Osmancık ilçesinde, Adem Bakır yönetimindeki 16 GB 699 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Vahit Karaçay yönetimindeki mangan cevheri yüklü 74 BZ 648 plakalı, 74 BU 916 dorse plakalı tıra çarptı.

Otomobil sürücüsünün eşi Şahide Bakır kaza yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Adem Bakır ile oğlu Mahmut Bakır ise sıkıştıkları yerden Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Şahide Bakır’ın cenazesi de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu yapımcısı ‘yapmak istiyoruz’ diyerek müjdeyi verdi! Tarihi proje geliyoruz
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu yapımcısı ‘yapmak istiyoruz’ diyerek müjdeyi verdi! Tarihi proje geliyoruz

TRT’de izlenme rekorları kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yapımcı ve yönetmeni Emre Konuk önemli açıklamalarda bulundu. Emre Konuk, Sul..
Marketler için yeni düzenleme! Artık bunlar satılmayacak
Ekonomi

Marketler için yeni düzenleme! Artık bunlar satılmayacak

Ticaret Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan yeni düzenlemeye göre, zincir marketlerde tütün mamulü, mobilya, cep telefonu, elektronik ve..
Abdullah Ağar paylaştı! Mehmetçik'i gören PKK'lılar böyle şaşırdı
Gündem

Abdullah Ağar paylaştı! Mehmetçik'i gören PKK'lılar böyle şaşırdı

Güvenlik Politikaları Uzmanı Abdullah Ağar, dün Pençe-Kartal 2 Harekatı kapsamında Gara'da yaşanan çatışmalar sırasında PKK'lı teröristlerin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay