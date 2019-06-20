Mangalcıların yüzünü güldürecek ev yapımı sucuk tarifi

Havaların ısınmasıyla birlikte mangal sezonu açıldı. Usta mangalcıların menüsünde genellikle tavuk, et ve sucuk yer alır. Ee, mangal sezonunun açılmasıyla birlikte özellikle kanat fiyatları bir hayli artış gösterdi. Bu nedende usta mangalcılar, ızgara yapabilmek için hanımlarının hazırladığı köfteleri tercih eder oldu. Elbette, köfte tek başına yeterli gelmeyince yanında farklı lezzetler de kızartılır oldu. Sizde hem lezzetli hem farklı bir alternatif arıyorsanız; doğru yerdesiniz. Ev yapımı sucuğu dilerseniz mangalda dilerseniz de tavada pişirebilirsiniz.

Ev yapımı sucuk tarifi

Malzemeler

1 kilo dana kıyma

8-10 diş sarımsak

4 adet kurutulmuş dana bağırsağı

Tuz

Pul biber

Kimyon

Yenibahar

Karabiber

Baharat ve tuzun ölçüsü sizin damak tadınıza kalmış olduğu için ölçü vermek istemedik. Sucuk hazırlamak için ihtiyacınız olan kurutulmuş bağırsakları kasaplarınızdan bulabilirsiniz. Bağırsak kullanmak istemiyorsanız sucuğunuzu streç filme de sarabilirsiniz.

Tüm malzemeleri derince bir kabın içerisine alın ve güzelce yoğurun.

5-10 dakikalık yoğurma işleminin ardından kabın üzerini kapatıp buzdolabına yerleştirin.

Kıymalı karışım en az 24 saat buzdolabında dinlendirilmeli.

Ertesi gün dolaptan çıkardığınız kıymalı karışımı yaklaşık 20 dakika yoğurun.

Kıyma makineniz var ise karışımı makineden geçirin. Yoksa kıymayı dövme aletiyle dövün.

Makineden geçen kıymayı bir müddet daha yoğurun.

Bir huni yardımıyla kıymayı bağırsaklara doldurun. Bağırsağın iki ucunun boş kalmasına özen gösterin. Doldurma işleminin ardından bağırsakları iki ucundan bağlayın.

Hazırladığınız sucukları ipe dizip güneş alan bir yere asın.

Hava sıcaklığına göre sucuklarınız yaklaşık bir hafta içinde yemeye hazır hale gelecektir.