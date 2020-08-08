Orman yangınları yaz aylarının en büyük kabuslarındandır. Son dönemde ülkemizde pek çok orman yangını yaşandı ve hektarlarca alan kül oldu. Orman yangınlarının önüne geçilmesi için İçişleri Bakanlığı belli alanlarda mangal ve ateş yakılmasına kısıtlama getirildiğini duyurdu. İşte, merak edilen “Mangal yakmak yasak mı?” sorusunun cevabı.

Mangal yakmak yasaklandı mı? | Mangal yakma cezası ne kadar 2020

Orman yangınlarının önüne geçilmesi için Orman Yangınları konusunda bir genelde yayınlandı. İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı genelge tüm şehirlerin valiliklerine gönderildi. İşte, genelgenin detayları.

Genelgede orman yangınlarına karşı valilikler talimatlandırıldı belirtildi.

Özellikle yaz mevsiminde yoğun şekilde mangal, semaver veya ocak yakılması, hava sıcaklığının yükselmesi ve kuru ot ile çalılık miktarının artmasına bağlı olarak orman yangınları artış gösteriyor. Genelgenin ardından vali ve kaymakamların başkanlığında Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu acilen toplanacak.

Mangal ve ateş yakılmasının kısıtlanacağı yerlerle 15 Ağustos'a kadar belirleyecek ve haritalandırılma çalışması yapılacak.

Yetkili kurumlarca belirlenecek olan mangal, semaver, ateş yakılabilecek alanlar ile tabiat parkları, valilik ve kaymakamlıklarca vatandaşlara ilan edilecek.

Orman Kanunu'nun 76. maddesinde yer alan "Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak yasaktır" hükmü uyarınca, yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları hariç, orman alanları içerisinde mangal, semaver, ateş yakılmasına müsaade edilmeyecek. Ayrıca avcı ve çobanların ateş yakması önlenecek. Kısacası belirli alanlar dışında mangal ve ateş yakılması yasaklanacak.

31 Ekim’e kadar kamp yerleri dışındaki ormanlık alanlarda mangal, semaver, ateş saat 20.00’den sonra yakılmayacak.

Ormanlık alanların civarındaki yerler başta olmak üzere, anız veya bitki örtüsü yakılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Ormanlık alanlardaki düğün gibi organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına kesinlikle izin verilmeyecek.

Konu hakkında denetimler sıkı tutulacak. Kurallara uymayanlara gerekli adli ve idari işlemler yapılacak.