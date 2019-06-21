0553 313 94 23

Mangal ve gece çalışma kolon kanseri sebebi

Genel Cerrahi Uzmanı Op.

21 Haziran 2019 Cuma 15:36
Mangal ve gece çalışma kolon kanseri sebebi

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ufuk Şenköylü, "Diyabet, sigara, alkol tüketimi, uzun süreli gece vardiyasında çalışma, mangalda pişirilmiş etin aşırı tüketimi kolon kanseri gelişiminde risk oluşturan faktörlerdir" dedi.


Özel OFM Antalya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ufuk Şenköylü, kalın bağırsak kanserinin sebep ve tedavisi hakkında bilgiler verdi. Kalın bağırsak kanserinin en yaygın kanser türü olduğuna dikkat çeken Şenköylü, özellikle yaz ayında sık mangal yapan vatandaşların, birinci derecede kolon kanseri riski taşıdığına vurgu yaptı. Bağırsak kanserinin en sık 50 yaşında görüldüğünü ve cinsiyet farkı gözetmediğini söyleyen Op. Dr Mehmet Ufuk Şenköylü, “Kalın bağırsak türleri, en sık yaşadığımız kanser türlerindendir. En sık 50 yaşında görülür ve herhangi bir cinsiyet farkı gözetmez. Yani erkek ve kadında eşit oranda rastlanan kanserlerdendir. Yaşam boyunca kolon kanserine yakalanma oranı yüzde 5’dir. Son 15 yılda tarama testlerinin artması, halkımızın duyarlılığı ile bu hastalık daha erken evrede yakalanmakta ve ölüm oranı giderek azalmaktadır. Kolon kanserinin gelişimi 3-5 yıl arasında bir zaman alır ve yüzde 60’ı kolon poliplerinden, kron hastalığı ve ülseratif kolit gibi inflamatuar bağırsak hastalığı dediğimiz hastalıklar zemininde gelişir. Ailede birinci derecede akrabalarda kolon kanseri bulunması, kolon polipleri, hayat tarzı ve yanlış beslenme kanserin belli başlı sebepleri arasındadır” diye konuştu.



"Gece çalışan, obez olanlar risk altında"


Şenköylü, 10 yıldan fazla sorun yaşayan ülseratif veya kron hastalarında bağırsak kanseri riskinin 3 kat arttığına vurgu yaparak, "Yüksek yağ ve kalorili diyetle beslenen kişiler, obezite ki bunlarda risk yaklaşık 2-3 kat artıyor. Düşük lifli diyetle beslenme,yetersiz sıvı tüketimi ki bunların hepsi aynı anda kabızlığa da yol açabiliyor. Her gün kırmızı et tüketimi kolon kanseri riskini yaklaşık 1,5 kat kadar artırıyor. Diyabet, sigara, alkol tüketimi, uzun süreli gece vardiyasında çalışma, mangalda pişirilmiş etin aşırı tüketimi kolon kanseri gelişiminde risk oluşturan faktörlerdir. Dışkıda gizli kan tespit edilen her yüz 100 vakadan 1’i, direkt kanama olan her 10 vakadan 1’inde kolon kanseri yakalıyoruz. Yine hastaların yüzde 30’unda kramp tarzında karın ağrıları oluyor. Yüzde 25’inde dışkılama alışkanlıklarında değişiklik oluyor ki bu 1 haftadan uzun süren kabızlık, ishal, dışkı çapının incelmesi önemli bir durum” ifadelerine yer verdi.



"Hiçbir belirti göstermeyebilir"


Hastalığın tespit ve tedavisine ilişkin değerlendirmede bulunan Şenköylü, "Hastalar bize direkt olarak tümörün kalın bağırsağı tıkaması ve anüste ağrı şikayeti ile geliyor. Olguların yüzde 2 ila 4’ünde kalın bağırsak kanserinin yol açtığı tıkanma sonrası delinme gerçekleşiyor ki bu son derece ağır ve ciddi bir durumdur. Kolon kanseri, hastaların yüzde 3’lük kısmında hiçbir belirti göstermeden ortaya çıkar. Yapılan tetkiklerle tesadüfen kolon kanseri olduğunu öğrendiğimiz hastalarımız oluyor.Ameliyatla kanserli dokunun alınması temel tedavi yöntemi olmakla birlikte, erken vakalarda tek başına cerrahi tedavi yeterli olabilmektedir. Gecikmiş vakalarda ise kemoteratipi ve radyoterapi yardımcı yöntemdir. 50 yaşına giren her vatandaş, kanser tarama merkezlerinde, dışkıda gizli kan testi yaptırmalı. 5 yılda bir kez rektosigmoidoskopi, 10 yılda bir kez kolonoskopi yaptırmalı” diye belirtti.



"Mangal yapmayı seven vatandaşlarımız yüksek risk altında"


Kolon kanseri riskinin en aza indirilmesi hakkında önerilerde bulunan Şenköylü, diyet, bol posalı gıda, baklagil, sebze, meyve, süt, sarımsak tüketiminin kolon kanseri riskini azalttığını söyledi. Şenköylü, "Aşırı yağlı yiyeceklerden uzak durmak, kırmızı et tüketimini sınırlandırmak kolon kanseri riskini yüzde 40 oranında azaltabilmektedir. Probiyotikler, bağırsaklardaki yararlı bakterilerin miktarını artırırlar, faydalıdırlar. Egzersiz çok önemli, düzenli olarak günde 30-60 dakika yapılan egzersiz kolon kanseri riskini yüzde 40 civarında azaltıyor. Düzenli olarak folik asit, kalsiyum, D vitamini tüketimi, kadınlarda menopoz sonrası hormon tedavisi, düzenli aspirin kullanmak kolon poliplerinin oluşumunu azaltır. Sigaradan uzak durmak, günde en az 2 litre su tüketmek, kabızlıktan korunmak, ani, yüksek ısılı pişirme tekniklerinden uzak durmak hastalık faktörünü büyük ölçüde ortadan kaldırır. Özellikle yaz ayında mangal yapmayı seven vatandaşlarımız yüksek risk altında. Çünkü mangal üzerinde pişirilen ürünler yüksek ısıya maruz kalır. Yüksek ısıya maruz kalan etlerin yüzeyi hızlı bir biçimde yanar ve kanser oluşumuna yol açan maddeler ortaya çıkar. Mangal severler en azından küllenmiş ve az ateşte uzun süreli pişirerek eti pişirmelerini ve tüketmelerini salık veririm” mesajını verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 15:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sinop'ta kayıp balıkçı 29 gündür aranıyor
    1. Sinop'ta kayıp balıkçı 29 gündür..
    2. Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa..
    3. Aromasıyla meşhur Kırıkhan kavununda..
    4. Mersin Limanı'nda 20 düzensiz göçmen..
    5. Yenişehir’de göz nuru sergisi
    6. Ortaokul öğrencilerinden şehitler için..
    7. Erzincan'da kamyonet ile traktör..
    8. MHP Milletvekili Taytak, yumurta..
    9. Cezaevinde yangın tatbikatı "isyan"..
    10. Büyükşehir eskiyen üst geçitleri..
    11. "Yargı reformunu yeşil pasaporta..
    12. Uğur Dündar uslanmıyor! İsim verdi,..
    13. Çankaya’dan Muzaffer amcaya yardım eli
    14. Yenilenen İstanbul seçimi seçmen..
    15. Emek ve Adalet Yürüyüşü’nde..
    16. Terör propagandası yapan askerlere..
    17. "Lösemide çocuk yaş grubunda tedaviye..
    18. Ürdün halkı “Yüzyılın Anlaşması”..
    19. Karaman’da TOKİ’nin yaptığı 364 konut..
    20. Kazakistan Büyükelçisinden Yatırım..
    21. Başkan Pekyatırmacı vatandaşlarla bir..
    22. Erbeyli şehitleri geçen bir asra..
    23. Trabzon’da dere yataklarında ev..
    24. Nevşehir Belediyesi’nden genç..
    25. Kadın Emeği Festivali Sertab Erener..
    26. Binali Yıldırım’dan 1 milyon gecekondu..
    27. Mangal ve gece çalışma kolon kanseri..
    28. Atletizm Milli Takımı Erzurum'da kampa..
    29. Yemen’de patlama: 5 ölü
    30. Kentsel dönüşümde yeni dönem!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!