Maneviyatçı Sanatçılar Derneği Kurum'u destekliyor

İşte Maneviyatçı Sanatçılar Derneği ve Tiyatro Oyuncuları Derneği başkanı Yönetmen İsmail Yeşilbağ'ın o açıklaması;

Kıymetli İstanbullular, Ekrem İmamoğlu başkanlığa geldiği günden beri yerli milli manevi değerlere bağlı sanatçılara etkinliklerde yer vermeyerek ayrım yapmıştır.

Milyonlarca İstanbul’lu olarak o göreve geldiğinden beri yollarda perişan olmaktayız. Metrolarda, metrobüslerde, otobüslerde, tramvaylarda her gün saatlerimizi kaybetmekteyiz.

İmamoğlu İstanbul’u bekleyen en büyük tehlike olan depreme karşı da tedbir almayarak çok duyarsız kalmıştır. Beş yılda yapmayı vadettiği yüz bin konut yerine sadece beş bin konutu zor yapabilmiştir.

İmamoğlu diğer vaatlerinin de çok büyük bir çoğunluğunu yapamamıştır. Bu konuda sorulan sorulara umarsızca hatırlamıyorum demektedir. İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesini eski adı Hadep yeni adı Demlilerle doldurmuştur. Bunların büyük bir çoğunluğunun örgüt bağlantıları vardır. İstanbul büyük tehlike altındadır.

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Bütün bunlardan dolayı İmamoğlu’nu ve destekçilerini protesto ediyoruz.

Maneviyatçı Sanatçılar Derneği ve Tiyatro Oyuncuları Derneği olarak Türkiye’mizin en çalışkan çevre ve şehircilik bakanı Murat Kurum’u açıkça destekliyoruz. Çünkü Murat Kurum, bakanlığı ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü dönemlerinde ülkemizin pek çok şehirlerinde dört yüz bin depreme dayanıklı konut yaparak kendini ispatlamıştır.

Murat Kurum her konuda başarılı ve çalışkan olduğunu diğer icraatları ile açıkça göstermiştir.

İstanbul’lular olarak oylarımızı Murat Kurum’a vererek İstanbul’u ve İstanbul’un geleceğini beceriksizlerden birlikte kurtaralım.