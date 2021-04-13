Manevi iklimde şifa ve huzur bulalım Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şifa ayı Ramazan’ı Akit’e değerlendirdi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Akit’e konuştu... Salgının ilk gününden beri Başkanlık olarak süreçleri yakından takip ettiklerini belirten Prof. Erbaş; “62 bin 700 personelimiz illerimizde Vefa Destek Gruplarında görev yaptı. 13 aylık dönemde 63 hocamız salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Binlerce hocamız da Kovid-19 nedeniyle tedavi gördü. Halen illerimizde filyasyon ekiplerinde görev yapan çok sayıda hocamız var. Vaazlarımızda, hutbelerimizde sürekli olarak vatandaşlarımızı salgına karşı bilgilendiriyoruz, uyarıyoruz. Yine Diyanet TV kanalıyla da bilgilendirme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” dedi.

Teravih kararını almak zordu

Teravih kararıyla ilgili bilgiler veren Prof. Erbaş; “Maalesef vaka ve vefat sayılarımız artmaya devam ediyor. Biz de Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili devlet kurumlarıyla yaptığımız istişare neticesinde teravih namazlarımızın camilerde değil, evlerimizde kılınmasının uygun olduğu kararını aldık. Bu kararı almak bizim için çok zordu. Ancak malumunuz teravih namazlarında uzun süre kapalı mekânda kalınması gerekiyor. Ramazan’a özel bir ibadet olan teravih namazını cemaatle kılmak şart değil. Münferiden yani tek başına da kılınabilir. Ayrıca evlerimizde çocuklarımızla cemaatle de kılabiliriz. Böylece bu salgın şartlarında evlerimizde çok güzel bir ibadet ortamı oluşturmuş oluruz. Ramazan’ın manevi güzelliklerini evlerimizde aile bireylerimizle birlikte yaşamaya daha çok özen gösterelim” dedi.

Ramazan ayında aşı olmak

Vatandaşların Ramazan’da aşı vurulmakla ilgili tereddütlerine de cevap veren Prof. Erbaş; “Vatandaşlarımızdan görsel medyada, sosyal medyada ve dijital ortamlarda, kaynağı belli olmayan, tartışma, çatışma, fitne ve tefrikaya dayalı içerik ve söylemlere itibar etmemelerini bir kez daha istirham ediyorum. Din İşleri Yüksek Kurulu Ramazan ayında aşı konusunda kapsamlı bir açıklama yaptı. Kurulumuzun ayrıntılı olarak açıkladığı gibi, gerektiğinde oruçlu iken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz” diye konuştu.

Şifa ayı ramazan

Bu sene de Ramazan temasını “Şifa Ayı Ramazan” olarak belirlediklerini ifade eden Prof. Erbaş; “Mümin gönüllerde on bir ayın sultanı olarak yer eden Ramazan ayı bütün mahiyetiyle maddi ve manevi hastalıklarımız için bir şifa ayıdır. Ramazan, her türlü günah ve hatadan hicret ederek ruhumuzu esaretten kurtardığımız ve böylece huzur bulduğumuz, halimizi Allah’a arz ederek aczimizi itiraf edip gurur, kibir gibi hastalıklardan kurtulmayı umduğumuz bir şifa ayıdır. Ramazan ayı boyunca bu ayın ruh ve beden sağlığımıza olan katkılarına, bireysel ve toplumsal faydalarına dikkat çekeceğiz. Toplumun bütün kesimlerinde bir farkındalık oluşturmaya çalışacağız. Camilerde mukabele programları hazırladık. Mukabele programlarında okunan cüzlerin ihtiva ettiği önemli mesajlar uygun bir vakitte cemaate aktarılacak. Tabi tüm bu çalışmalar salgın tedbirleri dikkate alınarak yürütülecek. Diyanet Televizyonumuz ve Diyanet Radyo, Kur’an Radyo, Risalet Radyolarımızda Ramazan’a özel programlar gerçekleştireceğiz. Ramazan ayını daha çok okumaya ve tefekküre vesile kılmak amacıyla Türkiye Diyanet Vakfımız ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınlarının herkese ulaşması için kitap kampanyaları düzenleyeceğiz” dedi.