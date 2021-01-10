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Spor Mandzukic Beşiktaş yönetimini çıldırttı
Spor

Mandzukic Beşiktaş yönetimini çıldırttı

Beşiktaş yönetimi Mario Mandzukic için girişimlerini sürdürüyor. Daha önce yapılan teklifi kabul eden Mandzukic karar değiştirince Beşiktaş yönetimi çileden çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 10:07:00 -
Mandzukic Beşiktaş yönetimini çıldırttı

Beşiktaş'ta transferi için büyük çaba gösterilen Mario Mandzukic konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Daha önce yapılan 1 milyon euro'luk teklife evet diyen Hırvat, yan çizip rakamı artırdı; yarım sezon için 2 milyon euro talep etti.

Ancak Beşiktaş, isteğini çok buldu ve Mandzukic'e bonuslar dahil yarım sezon için 1 milyon euro'luk teklif sundu. Siyah-beyazlılar bu teklifin üzerine çıkmama kararı alırken, oyuncudan gelecek cevap bekleniyor.

34 yaşındaki futbolcu 2 milyonda ısrar ederse bu defter kapanacak. Mandzukic'in ilerlemiş yaşı ve üstelik boşta olmasına rağmen böyle bir tavır takınması yönetimin canını sıktı.

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