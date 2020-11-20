Mandalinada 10 ayda 174 milyon dolarlık ihracat

Ulusal Narenciye Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, geçen yıl Ocak-Ekim döneminde 281 bin ton mandalinanın 119 milyon dolara ihraç edildiğini söyledi.

Bu sezon ihracatta olumlu gelişmeler yaşandığını belirten Kaçmaz, "337 bin ton mandalina ihracatı için yılın 10 ayında 174 milyon dolar döviz girdisi sağlandı. Tutarda yüzde 20, değerde yüzde 47 artış sağlandı. Geçen yılın aynı dönemine göre. Mandalina ihracatındaki artış sektör temsilcilerimizi ve üreticilerimizi mutlu etti. "dedi.

Ocak-Ekim döneminde en çok mandalina ihracatı yapan ülkenin Rusya olduğunu belirten Kaçmaz, şunları kaydetti:

"Rusya'yı Ukrayna, Irak, Polonya ve Sırbistan izledi. Türk mandalinası tüm dünyada tercih edilen bir ürün haline geldi. En iyi sofralık ürünleri üreten ülkelerden biriyiz. Dünya standartlarında üretiyor ve paketliyoruz. Yıl ve 2021. "Mandalina ihracatının başlangıçta artarak devam etmesini bekliyoruz. Uzakdoğu ülkelerine ihracatımızı artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Japonya, Hindistan, Malezya ve Çin gibi ülkelere daha fazla ihracat yapmayı hedefliyoruz. "

"Pazar yelpazemizin genişlemesi önemli bir avantajdır"

Mersin Narenciye Yetiştiricileri Derneği Başkanı Ahmet Dursun Şahin, Türkiye'nin verimli topraklarında yetişen mandalina çeşitlerinin her geçen yıl daha fazla ilgi göstermeye başladığını söyledi.

Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta miktar ve değerde yaşanan artışın sevindirici olduğunu belirten Şahin, "İhracatçılarımız çok iyi çalışıyor ve ülkemize döviz girişi sağlıyor. Mandalina ihracatında pazar yelpazemiz genişliyor. bizim için önemli bir avantaj. Alışılagelmiş ülkelerin ötesine geçerek dünyaya yayılarak yeni pazarlara ulaşıyoruz. Mandalina ihracatındaki bu artışın yıl sonuna kadar devam edeceğine inanıyoruz. "diye konuştu.