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Kadın - Aile Mandalina kabukları şifa deposu sakın atmayın! Çöp değil özel ürün yardımcı fayda var! Bakın ne oluyor
Kadın - Aile

Mandalina kabukları şifa deposu sakın atmayın! Çöp değil özel ürün yardımcı fayda var! Bakın ne oluyor

Yeniakit Publisher
2024-01-10 21:08:00 - 2024-01-10 21:25:17
Mandalina kabukları şifa deposu sakın atmayın! Çöp değil özel ürün yardımcı fayda var! Bakın ne oluyor

Mandalina Kabuklarının Faydalarını Okuyunca kabukları artık atmayacaksınız. Faydalı Bilgin Editörlerimiz Sizin İçin Araştırdı.

Lezzeti, vitamin ve faydalı besin değerleriyle, çoğumuzun severek yediği Mandalina, kabuğu ile de şifa dağıtıyor. Kabuğu Parfüm endüstrisinde de kullanılan Mandalina, Cilt bakım ürünlerinde kullanılan uçucu yağları içerir. Ancak birçok kişi bu lezzetli meyvenin, özellikle de kabuklarının gizli özelliklerinden habersizdir. İçerdiği Tıbbi faydaları görmezden gelip, bir çöp gibi Mandalina kabuklarını atmayalım faydalarını ,kullanabileceğimiz alanları ve uygulama şekillerini öğrenelim.

Mandalina Kabuğunun Vücuda Faydaları Nelerdir ?

Mandalina kabuğunun bilmediğimiz özelliklerinden biri, iyi kolestrol düzeyi, kan şekeri ve sağlıklı bir karaciğere sahip olmanıza yardımcı olacak pek çok yararı olmasıdır. Yağlı gıdaların daha iyi sindirimine izin vererek, sindirim sisteminizin sağlığına yardımcı olduğunu ortaya koyan bazı çalışmalar yapılmıştır.

Mandalina kabuğu ile tedavi edebileceğiniz hastalıklar ve uygulama yöntemleri :

Bronşit Tedavisi

1 Bardak Kaynamış Suya, iki yemek kaşığı mandalina Kabuğunu ekleyin, bir saat bekletin ve sonra için. Bunu günde üç kez tüketebilir ; bronşiti hızlı ve doğal olarak giderebilirsiniz.
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Öksürük Tedavisi

Kabukları küçük parçalar halinde bölün, iyice kurutun. 1 bardak sıcak suyun içine 2 yemek kaşığı Kurutulmuş kabuğu atın,1 hafta boyunca serin bir yerde bekletin, bu süre sonunda kabukları çıkartıp, çözünmüş sıvıyı temiz cam bir kavanoza aktarın. Her yemekten önce ,günde üç kez için.

Burun Tıkanıklığı Tedavisi

Küçük ağızlı bir kavanoza birkaç tane soyulmuş Mandalina kabuğu atın,üzerine sıcak su ilave edin. 10 dakika boyunca buharı soluyun. Nefesinizin açıldığını ,oldukça ferahladığınızı ve burun tıkanıklığınızın geçtiğini göreceksiniz.

Sindirim Problemi

Bu problem için kurutulup ,çekilmiş Portakal veya Mandalina kabuğu kullanabilirsiniz. Hazırlayacağınız tozu, yemeklerinize ekleyebilir ,mide ağrılarınızı sindirim sorunlarınızı azaltabilirsiniz. 

Ayak Mantarı

Mantarın olduğu bölgeye,Mandalina kabuklarını ,bir hafta boyunca günde iki kez koymalı ve ovmalısınız.

Baş Ağrısı Tedavisi

Küçük bir torbaya birkaç mandalina kabuğu koyun ve yanınızda bulundurun, onlardan gelen aromayı 15 dakika nefesinizle çekin. Ayrıca, Hafif baş ağrılarını aynı teknikle rahatlatabilirsiniz.
Hipertansiyon ve Taşikardi Tedavisi
Üç litre suya bir bardak taze mandalina kabuğu ilave edin, kaynatın ve bir saat bekletin. Vücudunuzunu bu suyla yıkayın. Bu banyoyu iki güne bir yapmanızı öneririz.

Tüm bu faydalarının yanı sıra ,Mandalina Kabuklarını kaynatarak yemeklerinize sos olarak kullanabilir, muhallebi ve keklerinize ekleyebilirsiniz.

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