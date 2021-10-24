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Ekonomi Mandalina ihracatında hedef belli oldu
Ekonomi

Mandalina ihracatında hedef belli oldu

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, bu yıl mandalina ihracatında hedeflerinin 500 milyon dolar olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 11:09:00 -
Mandalina ihracatında hedef belli oldu

Türkiye'nin önemli ürünlerinden mandalinanın en çok ihraç edilen cinsi satsumada, dış pazar için kesim ve ihracat tarihleri, ilgili kurumlardan temsilcilerin oluşturduğu komisyonca belirleniyor.

Daha önce iç pazar için olgunlaşan mandalinaları hasat eden tarım işçileri, sezonun ilk ihraç ürünü olacak mandalinaları toplamak üzere bugün erken saatlerde bahçelerin yolunu tuttu.

Tarım işçileri, topladıkları mandalinaları küfelere dolduruyor. Buradan da kasalara yüklenen mandalinalar kamyonlar aracılığıyla işleme tesislerine gönderilecek.

Ürünler, komisyonun aldığı karar gereği, 27 Ekim'de dış pazar için yola çıkacak.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, bu yıl iklim koşullarından dolayı hasat ve ihraç tarihlerinde geçen yıla göre 1 haftalık gecikme olduğunu söyledi.

Türkiye'nin mandalina ihracatının 2019'da 347 milyon dolar, 2020'de de yüzde 26'lık artışla 437 milyon dolara ulaştığını aktaran Uçak, "Bu yıl hedefimiz 500 milyon dolara ulaşmak. Bunu yakalayacağımıza inancımız tam. Ege Bölgesi'nin rekoltesi düşük ama Türkiye geneli rekolte 2020 yılı seviyelerinde." diye konuştu.

Uçak, 2020'de 163 milyon dolarlık satsuma mandalina ihracatı yaptıklarını, bu yıl ise bunu 200 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

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