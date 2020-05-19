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Ekonomi

Manda yoğurduna coğrafi işaret

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde "Manda Yoğurdu" coğrafi işareti ile tescillenerek belgelendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 17:22:34 -
Manda yoğurduna coğrafi işaret

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde "Manda Yoğurdu" coğrafi işareti ile tescillenerek belgelendi.


Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu’na (TÜRKPATENT) yapılan başvuru sürecinin ardından 15.01.2018 tarih ve 496 sayısı ile Coğrafi İşaret tescili alındı.


Manda yoğurdunun yüzde 60’ı kalsiyum, yüzde 40’nda ise protein ve çok düşük kolesterol bulunduruyor. Manda yoğurdun da bulunan vitamin ve mineraller sayesinde kanser ve kalp hastalıklarına iyi geldiği, yaşlanmayı geciktirdiği, kemik erimesini önlediği, mide rahatsızlıklarına iyi gelirken vücudun zinde kalmasına yardım ettiği biliniyor.


2005 yılında Devrek Bastonu coğrafi tescil işareti almıştı.

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