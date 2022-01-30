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Spor Manchester Unitedlı futbolcu tutuklandı
Spor

Manchester Unitedlı futbolcu tutuklandı

Manchester United'da forma giyen Mason Greenwood tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 23:43:00 -
Manchester Unitedlı futbolcu tutuklandı

Manchester emniyetinden yapılan açıklamada, sosyal medyada bir kadının, Greenwood tarafından tecavüze ve fiziksel şiddete maruz kaldığına yönelik iddialarının ardından 20 yaşındaki oyuncunun tutuklandığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Greenwood'un eski kız arkadaşı tarafından sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar, video ve ses kayıtları, kısa bir süre sonra silindi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Manchester United Kulübü ise Greenwood hakkında soruşturma açıldığını, bu süre zarfında İngiliz oyuncunun antrenmanlara ve maçlara alınmayacağını ifade etti.

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