Manchester United'in yıldızı Ocak'ta geliyor!
Manchester United'in yıldız savunma oyuncusu Lindelöf'ü listesine alan Galatasaray oyuncuyu ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.
Manchester United'in yıldız savunma oyuncusu Lindelöf'ü listesine alan Galatasaray oyuncuyu ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray, İngiliz devi Manchester United'ın stoperi Lindelöf'e kancayı taktı.
Yönetim, başta Sevilla olmak üzere birçok kulübün listesinde Victor Nelsson'u ara transferde satarsa Danimarkalı stoperin alternatifinin çalışmalarına başladı.
Sabah'a göre; Cimbom, ciddi talipleri olan Nelsson'un devre arasında ayrılması halinde İsveçli stoper Victor Lindelöf'ü kadroya katacak.
Sarı-kırmızılılar, 2017'de Benfica'dan Manchester United'a transfer olan 28 yaşındaki Lindelöf'ü kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor.
İngiliz kulübünde bu sezon ligde forma bulamayan 1.87 metre boyundaki tecrübeli futbolcu İsveç Milli Takımı'nda da görev yapıyor.
28 yaşındaki stoper oyuncusu kariyerinde Vasteras SK FK, Benfica ve Manchester United formalarını giydi. Manchester United formasını 197 kez giyen Lindelöf, 3 gol katkısı sağladı. İsveçli stoperin piyasa değeri 18 milyon euro. Lindelöf'ün Manchester United ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor.
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