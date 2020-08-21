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Aktüel Manchester United'ın kaptanı Maguire, Yunan adası Mikonos'ta gözaltına alındı
Aktüel

Manchester United'ın kaptanı Maguire, Yunan adası Mikonos'ta gözaltına alındı

Barda çıkan kavga sonrası polise hakaret eden ve fiziki saldırıda bulunan İngiliz milli futbolcu Harry Maguire ve arkadaşları savcılığa sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-21 15:13:32 -
Manchester United'ın kaptanı Maguire, Yunan adası Mikonos'ta gözaltına alındı

ATİNA (AA) - İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın kaptanı Harry Maguire, Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda bir eğlence yerinde karıştığı kavga sonrası gözaltına alındı.

Yunan haber ajansı ANA'nın haberine göre, Maguire, Mikonos'taki bir barda, kardeşi ve arkadaşlarıyla eğlenirken mekandaki diğer İngiliz turistlerle kavga etti.

Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, İngiliz milli futbolcu ve arkadaşlarından polis aracını karakola kadar takip etmelerini istedi ancak vardıklarında Maguire ve diğer iki arkadaşı oradan kaçtı.

Polise sözlü ve fiziki saldırıda bulundukları için yakalanarak gözaltına alınan Harry Maguire ve diğer iki şüphelinin savcılığa sevk edildiği kaydedildi.

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