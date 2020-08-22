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Aktüel Manchester United'ın kaptanı Maguire serbest bırakıldı
Aktüel

Manchester United'ın kaptanı Maguire serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 17:59:04 -
Manchester United'ın kaptanı Maguire serbest bırakıldı

ANKARA (AA) - Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda bir eğlence yerinde karıştığı kavga sonrası gözaltına alınan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın kaptanı Harry Maguire, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Manchester United Kulübünden yapılan açıklamada, mahkemeye çıkarılan Harry Maguire'in hakkındaki suçlamaları reddettiği ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ifade edildi.

İngiltere'ye dönmesine izin verilen Maguire, avukatının temsiliyle 25 Ağustos Salı günü yeniden yargılanacak. 27 yaşındaki İngiliz futbolcuya itham edilen suçlamalara ilişkin bilgi verilmedi.

Yunanistan basınında yer alan haberlere göre, tatilini Mikonos'ta geçiren Maguire, kardeşi ve arkadaşlarıyla barda eğlenirken mekandaki diğer İngiliz turistlerle kavga etmiş ve şikayet üzerine gelen polis memurlarından kaçtı. Yakalanmalarının ardından polise sözlü ve fiziki saldırıda bulundukları gerekçesiyle Maguire ve diğer iki şüpheli gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi.

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