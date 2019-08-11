0553 313 94 23

Manchester United'dan lige "farklı" başlangıç

- Chelsea'yi 4-0 mağlup eden Manchester United, İngiltere liginde yeni sezona galibiyetle başladı

11 Ağustos 2019 Pazar 20:28
Manchester United'dan lige "farklı" başlangıç


ANKARA (AA) - Manchester United, İngiltere Premier Lig 2019-2020 sezonunun açılış haftasında karşılaştığı Chelsea'yi 4-0 yendi.

Premier Lig'in ilk haftası, Manchester United ile Chelsea arasındaki maçla bitti.

Ev sahibi Manchester United, Rashford'ın 18. dakikada penaltıdan attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Martial'in 65. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkaran Manchester United'da Rashford, 67. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak durumu 3-0'a getirdi.

James, 81. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti ve Manchester United, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Üçer puanı bulunan takımlardan Manchester City, gol averajıyla Manchester United'ın önünde ilk haftayı lider tamamladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 20:28
  1. Chelsea
  2. Futbol
  3. İngiltere Premier Lig
  4. Manchester United

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çaycuma protokolü bayramlaştı
    1. Çaycuma protokolü bayramlaştı
    2. Norveç’teki cami saldırısı terör..
    3. Vali Gül, sınır birliklerindeki..
    4. Hem Arsenal'li hem Chelsea'li oyuncular!
    5. Afyonkarahisar’da otomobil ile..
    6. Gaziantep'te trafik kazası : 5 yaralı
    7. Manchester United'dan lige "farklı"..
    8. Balıkesir’de çıkan orman yangını..
    9. Hürriyet muhabirleri..
    10. Denizli'de trafik kazaları: 10 yaralı
    11. Operasyon mesajı sonrası teröristler..
    12. Milli Savunma Bakanı Akar: “Kıbrıs 82..
    13. Etle bulaşabilecek 6 hastalığa dikkat..
    14. Arjantin Devlet Başkanı Macri'den "ön..
    15. Bahçede çıkan yangın, mahalleyi ayağa..
    16. Antalya’da 3 saat süren orman yangını..
    17. Denizde kaybolan genç, 1 buçuk saat..
    18. Muş’ta bayramlaşma
    19. İşte Onyekuru'nun yeni takımı!
    20. Ünlü İtalyan stilist Versace, Çin'den..
    21. "Ekonomiye yönelik saldırıların..
    22. Acemi kasap bilançosu belli oldu
    23. Direksiyon hakimiyeti kaybolan..
    24. ABD’de bayram coşkusu yaşandı
    25. Rusya'dan tehdit gibi uyarı!
    26. Hurdaya dönen otomobilden burnu..
    27. İznik’teki orman yangını kontrol..
    28. Boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi..
    29. Manisa Büyükşehir Belediye..
    30. Düşen terliğini almak için girdiği..
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?