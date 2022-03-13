Manchester United- Tottenham maç skoru kaç kaç? Manchester United- Tottenham golleri, özeti! Premier Ligi puan durumu!

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Manchester United, kendi sahasında Tottenham ile karşı karşıya geldi. Premier Lig'in 29. haftasında Manchester United ile Tottenham kozlarını paylaştı. Old Trafford'da oynanan karşılaşmada Ronaldo hat-trick yaptı ve Manchester ekibi 3-2'lik skorla kazandı. Manchester United, 12. dakikada Ronaldo ile öne geçerken yanıt 35. dakikada Kane'den geldi.

Ronaldo kaç gol attı?

Ronaldo, 38'de bir kez daha sahneye çıkarken Harry Maguire'in 72. dakikada kendi kalesine attığı gol skoru eşitledi. Son sözü bir kez daha 81'de Cristiano Ronaldo söyledi. Bu sonuçla birlikte Manchester United'ın puanı 50'ye yükseldi. Conte'nin öğrencileri ise 45 puanda kaldı. Manchester United, Tottenham Hotspur galibiyetiyle birlikte Premier Lig'de sahasında 400 galibiyete ulaşan ilk ekip oldu. Kırmızı Şeytanlar ayrıca Spurs'u ligde 38. kez mağlup etti ve ligde bir takımı en fazla mağlup eden ekip oldu.

Premier Lig puan durumu