  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyanın gözü bu ülkeye çevrildi: Tüm aile yanlış cenazeye gelmiş! Sonuç tam anlamıyla şaşkına çevirdi!

Naci Görür böyle uyardı: Zamanı dolmuş veya dolmak üzere

Kemal’in talebesi Özgür fena gaza gelmiş: Ben bu takımı şampiyon yaparım

Ünlü teknoloji devi hatası karşısında şaşkın! Görenler inanamadı: Galaxy FE ürünü 4 Ekim’de damga vuracak, geliyor

Ünlü milyarderin Manisa'da fabrika açacağı söylentileri bölge halkını heyecanlandırdı! Hop oturup hop kalkıyorlar

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'yi ileriye doğru götürecek! Türkiye Yüzyılı yolculuğu...

O hayvanın gübresini tarlasına attı! Alınan sonuç karşısında tüm Türkiye şaşkına döndü, çiftçi kendisi bile buna inanamadı

Türkiye'ye böyle müjdeledi: Milyonlarca emekli için ilan! Her formül masada! Emeklilere o tarihte...

Zerdüşt HDP’nin Ayasofya hazımsızlığı

Türkiye'ye resmen ilan etti! Çok az kaldı, 2 Ekim'de yurdun her tarafını vuracak
Spor Manchester United tek golle kazandı
Spor

Manchester United tek golle kazandı

Yeniakit Publisher
2023-09-24 00:38:00 -
Manchester United tek golle kazandı

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Burnley'yi 1-0'lık skorla yendi.

Premier Lig'in 6. haftasında, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United, Turf Moor Stadı'nda Burnley'ye konuk oldu.

Konuk ekip, 45. dakikada Bruno Fernandes'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

Manchester ekibi, bu galibiyetle ligde 9 puan ve maç fazlasıyla 8. sıraya yükseldi. 1 puanlı Burnley ise 20. sırada kaldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Manchester United'a, 3 Ekim Salı günü konuk olacak.

Kaynak: AA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Manchester United Weghorst hakkındaki kararını verdi
Manchester United Weghorst hakkındaki kararını verdi

Spor

Manchester United Weghorst hakkındaki kararını verdi

David de Gea, veda etti
David de Gea, veda etti

Spor

David de Gea, veda etti

Manchester United'a Tottenham şoku
Manchester United'a Tottenham şoku

Spor

Manchester United'a Tottenham şoku

Manchester United'dan muhteşem dönüş
Manchester United'dan muhteşem dönüş

Spor

Manchester United'dan muhteşem dönüş

Galatasaray'dan Manchester United hamlesi
Galatasaray'dan Manchester United hamlesi

Spor

Galatasaray'dan Manchester United hamlesi

Galatasaray'ın rakipleri belli oldu
Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

Spor

Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi hamlesi! Yeni yıldız Manchester United’tan... Galatasaray'da herkesi ilgilendiriyor!
Şampiyonlar Ligi hamlesi! Yeni yıldız Manchester United’tan... Galatasaray'da herkesi ilgilendiriyor!

Spor

Şampiyonlar Ligi hamlesi! Yeni yıldız Manchester United’tan... Galatasaray'da herkesi ilgilendiriyor!

Beşiktaş, Manchester United'ın yıldızını transfer etti
Beşiktaş, Manchester United'ın yıldızını transfer etti

Spor

Beşiktaş, Manchester United'ın yıldızını transfer etti

Dünyaca ünlü takım duyurdu: Galatasaray'da bir Manchester United vakası daha… Pazarlık süreci...
Dünyaca ünlü takım duyurdu: Galatasaray'da bir Manchester United vakası daha… Pazarlık süreci...

Spor

Dünyaca ünlü takım duyurdu: Galatasaray'da bir Manchester United vakası daha… Pazarlık süreci...

Fenerbahçe'de rota yeniden İngiltere
Fenerbahçe'de rota yeniden İngiltere

Spor

Fenerbahçe'de rota yeniden İngiltere

Manchester United'dan dev anlaşma
Manchester United'dan dev anlaşma

Spor

Manchester United'dan dev anlaşma

Altay Bayındır’a gün doğdu! Manchester United'dan müjdeli haber geldi...
Altay Bayındır’a gün doğdu! Manchester United'dan müjdeli haber geldi...

Spor

Altay Bayındır’a gün doğdu! Manchester United'dan müjdeli haber geldi...

Manchester United'da sular durulmuyor! Greenwood ve Antony sonrası Jadon Sancho krizi...
Manchester United'da sular durulmuyor! Greenwood ve Antony sonrası Jadon Sancho krizi...

Spor

Manchester United'da sular durulmuyor! Greenwood ve Antony sonrası Jadon Sancho krizi...

Manchester United taraftarından Altay Bayındır çağrısı
Manchester United taraftarından Altay Bayındır çağrısı

Spor

Manchester United taraftarından Altay Bayındır çağrısı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23