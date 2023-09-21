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Spor Manchester United taraftarından Altay Bayındır çağrısı
Spor

Manchester United taraftarından Altay Bayındır çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-09-21 02:46:00 -
Manchester United taraftarından Altay Bayındır çağrısı

Son olarak Bayern Münih maçındaki hatalarıyla dikkat çeken Andre Onana'nın yerine Altay Bayındır'ın kaleye geçmesi için taraftar çağrı yaptı.

Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e konuk olduğu maça Andre Onana damgasını vurdu. İngiliz ekibi, Bayern Münih karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapatırken karşılaşmayı 4-3 kaybetti.

Onana tepki çekti

İlk yarıdaki hatalarıyla dikkat çeken Andre Onana gündeme oturdu. Deneyimli kaleci Bayern Münih maçının ilk yarısı itibariyle bu sezon kalesine gelen 12 isabetli şutta 9 gol yedi.

Altay Bayındır çağrısı

Manchester United taraftarları da ligde de hatalı gollerle dikkat çeken Onana yerine yeni transfer Altay Bayındır'ın forma giymesi için çağrı yapıyor.

Fenerbahçe'den transfer edilen Altay Bayındır, henüz Manchester United'da forma şansı bulamadı.

Onana hatasını kabul etti

Andre Onana maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Benim yüzümden kazanamadık. İyi başladık ama benim hatamdan sonra kontrolü kaybettik. Takımı düşüren şey buydu. Gelişmeliyim, bunu taraftarlara borçluyum. Kanıtlayacak çok şeyim var." dedi.
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