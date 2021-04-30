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Spor Manchester United Roma'yı yaktı
Spor

Manchester United Roma'yı yaktı

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Manchester United sahasında Roma'yı 6-2'lik skorla yenerek tarihi bir zafer kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 02:21:00 -
Manchester United Roma'yı yaktı

İngiltere ekibi Manchester United, Old Trafford Stadı'nda İtalya temsilcisi Roma'yı konuk etti.

Manchester United, 9. dakikada Bruno Fernandes'in ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü fazla sürdüremedi. Ataklarını sıklaştıran Roma, 15. dakikada penaltıdan Lorenzo Pellegrini ve 34. dakikada Edin Dzeko'nun golleriyle soyunma odasına 2-1 önde girdi.

İkinci devrede üst üste ataklar geliştiren Manchester United, 48. ve 64. dakikalarda Edinson Cavani, 71. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes, 75. dakikada Paul Pogba ve 86. dakikada Mason Greenwood'un fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 6-2 galip ayrılarak tur için avantaj yakaladı.

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