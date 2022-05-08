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Spor Manchester United rezil rüsva oldu
Spor

Manchester United rezil rüsva oldu

Premier Lig'in 36. haftasında Brighton Albion'a deplasmanda 4-0 mağlup olan Manchester United, 41 yıl sonra ilk kez üst üste 5 kez deplasman mağlubiyeti alarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 05:51:00 -
Manchester United rezil rüsva oldu

Brighton Albion ile Manchester United, Premier Lig'in 36. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 4-0 kaybeden Kırmızı Şeytanlar, 41 yıl sonra ilki yaşadı.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme şansını kaybetti

Brighton'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Moses Caicedo, 49. dakikada Marc Cucurella, 60. dakikada Leandro Trossard kaydetti. Mücadeleyi 4-0 kaybeden Manchester United, 41 yıl sonra ilk kez üst üste 5 deplasman maçında puan alamadı ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme şansını kaybetti.

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