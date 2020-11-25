  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Manchester United-Medipol Başakşehir maçının ardından
Spor

Manchester United-Medipol Başakşehir maçının ardından

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Buruk: - "Gruptaki şansımız devam ediyor. Üzerimizdeki 2 takımın 6'şar puanı var. Bu iki takımla maç yapacağız. Bu maçlarda da elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanmaya çalışacağız" - "Hatalarımızda oldu. Girdiğimiz net gol pozisyonlar vardı. Oyun olarak iyi işler yaptığımızı düşünüyorum ama sonuca yansıtamadığımız dakikalar oldu" - "Oyuncu tercihleri ile ilgili sıkıntımız yok. Rakip, ikinci yarı 3-1 sonrası bize daha fazla pozisyon verdi. Rakip kaleye yüklendik. Elimizdeki kadronun en iyisini çıkarmaya çalıştık"

Yeniakit Publisher
2020-11-25 04:25:54 -
Manchester United-Medipol Başakşehir maçının ardından

MANCHESTER (AA) - Şampiyonlar Ligi H Grubu 4'üncü maçında deplasmanda Manchester United'a 4-1 yenilen Medipol Başakşehir'in Teknik Direktörü Okan Buruk, "Gruptaki şansımız devam ediyor. Üzerimizdeki 2 takımın 6'şar puanı var. Bu iki takımla maç yapacağız. Bu maçlarda da elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanmaya çalışacağız." dedi.

Buruk, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında, takımının 90 dakika boyunca mücadele ettiğini ancak beklemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi.

Çok erken bir gol yedikten sonra rakibin daha geniş alanlarda net pozisyonlar bulduğunu belirten Buruk, "Manchester United takımı geriye düştüğünde üretmede zorlanan bir takımdı. Kadro olarak da çok ofansif bir kadro vardı. Özellikle Cavani'nin ön tarafa girmesi de rakibin hücumdaki gücünü arttırdı. Erken gol yemek bizi moral olarak aşağı çekti. Onların istediği oyuna döndü. 2. ve 3. golü yedik." ifadelerini kullandı.

Buruk, "Hatalarımızda oldu. Girdiğimiz net gol pozisyonlar vardı. İlk yarıda da vardı ikinci yarıda da vardı. Daha çok golle bitirebilirdik, daha çok gol yiyebilirdik. Oyun olarak iyi işler yaptığımızı düşünüyorum ama sonuca yansıtamadığımız dakikalar oldu. Rakibimizi hak ettiği bu galibiyetten dolayı kutlamak istiyorum." diye konuştu.

Maçtaki oyuncu tercihlerinde doğruyu yaptıklarını aktaran Buruk, "Maça 3 orta saha ile çıktık. Oyuncu tercihleri ile ilgili sıkıntımız yok. Rakip, ikinci yarı 3-1 sonrası bize daha fazla pozisyon verdi. Rakip kaleye yüklendik. Elimizdeki kadronun en iyisini çıkarmaya çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.

Gruptaki şanslarının devam ettiğine dikkati çeken Buruk, şunları kaydetti:

"Üzerimizdeki 2 takımın 6'şar puanı var. Bu iki takımla maç yapacağız. Şansımızın devam ettiğini düşünüyoruz. Bu maçlarda da elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanmaya çalışacağız. Oyuncularımla maçlara aynı inançla çıkacağız. Leipzig maçını kazandığımız takdirde bizi farklı bir yere götürecek. Çok iyi bir takım ama biz kazanmaya çalışacağız."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Altaylı şov! Yayında takılan 'maske' reklamda düştü
Medya

Fatih Altaylı şov! Yayında takılan 'maske' reklamda düştü

Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında maske takan bilim insanlarının, reklam arasında maskeyi çıkardığı görü..
Silivri'de feci olay! İki çocuk hayatını kaybetti
Aktüel

Silivri'de feci olay! İki çocuk hayatını kaybetti

Silivri'de bir ailenin kaldığı prefabrik evde çıkan yangın faciayla bitti. Yangında 8 ve 16 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybetti. Çocukları..
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Gündem

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle yeni tedbirler alınmaya devam ederken "Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusuna an itibariyle yanıt..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay