  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Manchester United-Medipol Başakşehir maçının ardından
Spor

Manchester United-Medipol Başakşehir maçının ardından

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: - "İkinci yarı futbolcuların performansı düştü ancak maç genelinde iyi futbol oynadık"

Yeniakit Publisher
2020-11-25 02:39:23 -
Manchester United-Medipol Başakşehir maçının ardından

MANCHESTER (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 4. haftasında Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup eden İngiliz ekibi Manchester United'ın Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Old Trafford Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Norveçli teknik adam, takımının ilk yarıdaki futbolundan memnun kaldığını belirtti.

Solskjaer, "İkinci yarı futbolcuların performansı düştü ancak maç genelinde iyi futbol oynadık. Çok iyi goller atıldı." dedi.

Marcus Rashford'un bugünkü karşılaşmadaki performansını çok beğendiğini dile getiren Solskjaer, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında karşılaşacakları Paris Saint German (PSG) maçına odaklanacaklarını kaydetti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sesi titreyerek açıkladı! CHP'li Muharrem İnce'den gündemi sarsacak itiraf: Çok pişmanım
Siyaset

Sesi titreyerek açıkladı! CHP'li Muharrem İnce'den gündemi sarsacak itiraf: Çok pişmanım

Canlı yayında gündemi sarsacak açıklamalarda bulunan CHP'li Muharrem İnce, "Keşke 2018'de CHP'ye güvenmeseydim" itirafında bulunarak pişmanl..
Silivri'de feci olay! İki çocuk hayatını kaybetti
Aktüel

Silivri'de feci olay! İki çocuk hayatını kaybetti

Silivri'de bir ailenin kaldığı prefabrik evde çıkan yangın faciayla bitti. Yangında 8 ve 16 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybetti. Çocukları..
'Özür dile' çağrısı! Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlere büyük saygısızlık
Gündem

'Özür dile' çağrısı! Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlere büyük saygısızlık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü CHP grup toplantısındaki skandal konuşması tepki çekti.

Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay