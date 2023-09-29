Manchester United maçı öncesi Galatasaray'a kötü haber geldi

Manchester United, eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddialarının ardından kadro dışı bırakılan Anttony için bir açıklama yaptı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Antony'nin antrenmanlara ve takıma geri döneceği belirtildi.



Manchester United'ın açıklamasında, davayla ilgili yeni gelişmeler oldukça durumun yeniden gözden geçirileceği ifade edildi.

Manchester United'ın açıklaması şu şekilde;



"İddiaların ortaya atıldığı haziran ayından bu yana Antony hem Brezilya'da hem de İngiltere'de polis soruşturmasında iş birliği yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir.



Manchester United, Antony'nin polis soruşturması devam ederken takıma ve antrenmanlara geri dönmesine karar vermiştir. Davayla ilgili yeni gelişmeler olduğunda durum yeniden gözden geçirilecektir."



Brezilyalı futbolcu, son olarak 14 Ağustos'taki Wolverhampton maçında forma giymişti.

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