Manchester United kupada çeyrek finale yükseldi Manchester United, İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nda çeyrek finale çıktı.

Manchester United, İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Son şampiyon Chelsea, FA Kupası 5. turunda, geçen yıl finalde yendiği Manchester United'ı ağırladı. Sonuncusu 2016'da olmak üzere kupayı 12 kez müzesine götüren Manchester United, Herrera'nın 31 ve Pogba'nın 45. dakikadaki golleriyle maçı 2-0 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

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