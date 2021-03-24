Manchester United, Galatasaray'a o ismi sordu

Mısır basınının haberine göre, Manchester United, Zamalek'e Mohamed'in Galatasaray'a transferiyle ilgili mukavele detaylarını sordu ve ilgisini iletti. Satın alma opsiyonu Galatasaray'da olmasına rağmen Mohamed'in yakın bir arkadaşı, "Opsiyon maddesinin aktif hale gelmesi, Mostafa'nın onayına bağlı." şeklinde konuştu.

"Zamalek'e karşı büyük bir sevgisi ve saygısı var"

Aynı kaynak, "Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın opsiyonu kullanmasına onay vermezse Zamalek'e dönüp sonrasında da kulübünün iyi bir para kazanmasını sağlayabilir. Çünkü Zamalek'e karşı büyük bir sevgisi ve saygısı var." dedi.

Eğer Sarı-Kırmızılı ekip vakit kaybetmeden 4 milyon doları ödeyip oyuncunun tapusunu alırsa bu problemi çözebilir. Sürecin uzaması halinde Mostafa Mohamed transferiyle ilgili ortalık karışacak gibi gözüküyor.

İngilizce öğrenmeye başladı

Öte yandan Yeni Malatyaspor'un Mısırlı oyuncusu Karim Hafez, "Mostafa Mohamed'den kimse böyle bir performans beklemiyordu. Harika bir başlangıç yaptı. Şimdi İngilizce öğreniyor ve gelişimi için çalışıyor. Sadece bir sezon sonra daha büyük bir kulübe gideceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Hafez'in Mısır basınına yaptığı açıklamanın ardından Manchester United iddiaları daha da güçlendi. İş tamamen Galatasaray Yönetimi'nde...