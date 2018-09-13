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Manchester City'nin geliri dudak uçuklattı

İngiliz ekibi Manchester City'nin 2017-2018 sezonunda elde ettiği gelir dudak uçuklattı. City'nin geçen sezon kasasına 500,5 milyon sterlin girdi.

13 Eylül 2018 Perşembe 22:40
Manchester City'nin geliri dudak uçuklattı

İngiltere Premier Ligde geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Manchester City, 2017-2018 sezonunda 500,5 milyon sterlinle rekor gelir elde etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, son 5 yılda yaşanan yüzde 44'lük artış sayesinde 2017-2018 sezonunda elde edilen gelirin 500,5 milyon sterline ulaştığı ve bu rakamın kulüp rekoru olarak kayıtlara geçtiği duyuruldu.

GEÇTİĞİMİZ SEZONU 10,4 MİLYON STERLİN KAR İLE KAPATTILAR

Açıklamada, Premier Ligin son şampiyonu Manchester City'nin geçen sezonu 10,4 milyon sterlin karla kapattığı da ifade edildi.

Öte yandan Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih ve Manchester United'ın ardından 500 milyon sterlin gelir barajını geçen 5. kulüp oldu.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 22:40
  1. Manchester United
  2. Manchester City
  3. İngiltere
  4. Real Madrid
  5. Barcelona
  6. Bayern Münih

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