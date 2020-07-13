Manchester City'nin Avrupa'dan men cezası kaldırıldı mı?

Manchester City, UEFA'ya karşı CAS davasını kazandı ve 2 yıllık Avrupa'dan men cezası kaldırıldı. Para cezası ise 10 milyon euro'ya düşürüldü.

Manchester City Teknik Direktörü Guardiola Brighton maçının ardından yaptığı açıklamada, "Şu an iyi bir seviyedeyiz ve hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçlarımızı oynamaya hazırız. Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandık. Bu oyuncular, son altı yedi yıl içinde bunu başarmaya devam etti. Şimdi sahada kazandık ve umarım pazartesi günü UEFA da oyuncularımın gelecek sezon Devler Ligi'nde oynamasına izin verir. Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hak ediyorlar."