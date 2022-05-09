Manchester City'den şampiyonluğa özel tişört

İngiltere'de 10 yıl önce Manchester United ve Manchester City, son haftaya 86 puanla girdi. Sahasında küme düşmeme mücadelesi veren Queens Park Rangers'ı (QPR) ağırlayan Manchester City, Zabaleta'nın golüyle 1-0 göne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda Cisse ve Mackie'nin golleriyle 2-1 geriye düşen Manchester City, mücadelenin son dakikalarına kadar aradığı golü bulamadı ve şampiyonluk umudu giderek azaldı. Mutlak galibiyete ihtiyacı olan Manchester ekibinin imdadına 90+2. dakikada Boşnak futbolcu Edin Dzeko yetişti.

Dzeko'nun golüyle skorda dengeyi sağlayan Manchester City, 90+4. dakikada Arjantinli yıldızı Agüero'nun golüyle karşılaşmayı 3-2 kazandı ve 44 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi.

Önceki yılın şampiyonu Manchester United ise Sunderland deplasmanından Rooney'in golüyle 1-0'lık galibiyetle ayrılmasına karşın, Manchester City'nin art arda gelen golleriyle yıkıldı.

Manchester City'li oyuncuların tişörtlerinde "AGÜEROOOO" yazıldı

Bu sezon Liverpool'la şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, Newcastle United'ı konuk etti. Maviler, 10 yıl önce gelen şampiyonluğun yıl dönümünde karşılaşma öncesi ısınmaya özel tişörtlerle çıktı. Manchester City'li oyuncuların tişörtlerinde "AGÜEROOOO" yazıldı.

Newcastle United'ı 5-0 mağlup ettiler

Manchester City, en yakın takipçisi Liverpool'un puan kaybettiği haftada hata yapmadı. Pep Guardiola'nın ekibi, 36. hafta maçında Newcastle United'ı 5-0 mağlup ederek, puan farkını 3'e çıkardı.

City'ye galibiyeti getiren goller 19', 90+5 Raheem Sterling, 39' Aymeric Laporte, 61' Rodri ve 90. dakikada Phil Foden'dan geldi.

Manchester City ve Liverpool'un kalan maçları

Galibiyet serisini 4 maça çıkaran Manchester City kalan haftalarda Wolverhampton, West Ham United ve Aston Villa ile oynayacak. Liverpool'un önünde ise Aston Villa, Southampton ve Wolverhampton maçları var.

Newcastle United ise son 2 haftayı puansız kapattı.