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Spor Manchester City'de üç Kovid-19 vakası daha tespit edildi
Spor

Manchester City'de üç Kovid-19 vakası daha tespit edildi

Yeniakit Publisher
2021-01-06 14:09:49 -
Manchester City'de üç Kovid-19 vakası daha tespit edildi

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de 2'si futbolcu 3 kişi daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kaleci Scott Carson, orta saha oyuncusu Cole Palmer ve bir personelin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Her üç isim de protokoller gereği karantinaya alındı.

İngiliz ekibinde daha önce futbolcular Gabriel Jesus, Kyle Walker ve Eric Garcia ile 3 personelde koronavirüs tespit edilmişti.


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