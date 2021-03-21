Manchester City ve Southampton yarı finale yükseldi
İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Manchester City ve Southampton, yarı finale çıktı.
Kupadaki çeyrek final müsabakalarında Everton, Manchester City'yi, Bournemouth da Southampton'ı ağırladı.
Premier Lig lideri Manchester City, Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan'ın 84 ve De Bruyne'ün 90. dakikada attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Southampton ise çeyrek finaldeki tek Championship (2. lig) ekibi Bournemouth'u, Djenepo'nun 37, Redmond'ın 45+1 ve 59. dakikadaki golleriyle 3-0 yendi.