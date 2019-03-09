Manchester City, Sterling ile kazandı - Raheem Sterling'in "hat-trick" yaptığı maçta konuk ettiği Watford'u 3-1 mağlup eden Manchester City, haftayı zirvede kapatmayı garantiledi



ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'in 30. haftasına zirvede giren Manchester City, konuk ettiği Watford'u 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Şampiyonluk mücadelesi veren lider Manchester City, Etihad Stadı'nda Watford'u konuk etti. İlk devresi golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran Manchester City, Raheem Sterling'in 46, 50 ve 59'uncu dakikalarda attığı gollerle rakibini 3-1 mağlup etti. Watford'un tek golü, 66. dakikada Gerard Deulofeu'dan geldi. Bu sonucun ardından Manchester City (74 puan), ikinci sıradaki Liverpool'un maç fazlasıyla 4 puan önüne geçerek haftayı lider kapatmayı garantiledi. Watford'un ise 43 puanı bulunuyor.

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