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Spor Manchester City sonunu getiremedi
Spor

Manchester City sonunu getiremedi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City deplasmanda Leipzig'le 1-1'lik skorla berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 03:45:00 -
Manchester City sonunu getiremedi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Manchester City deplasmanda Almanya ekibi Leipzig'e konuk oldu. Red Bull Arena'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Maçta Manchester City'nin golü 27. dakikada Mahrez'den gelirken Leipzig'in golünü 70.dakikada Gvardiol kaydetti.

Çeyrek finale yükselecek takım 14 Mart'ta İngiltere'de oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak.

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