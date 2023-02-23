Manchester City sonunu getiremedi
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City deplasmanda Leipzig'le 1-1'lik skorla berabere kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Manchester City deplasmanda Almanya ekibi Leipzig'e konuk oldu. Red Bull Arena'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Maçta Manchester City'nin golü 27. dakikada Mahrez'den gelirken Leipzig'in golünü 70.dakikada Gvardiol kaydetti.
Çeyrek finale yükselecek takım 14 Mart'ta İngiltere'de oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak.