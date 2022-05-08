  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Manchester City-Newcastle United maçı ne zaman saat kaçta? Manchester City-Newcastle United CANLI İZLE
Spor

Manchester City-Newcastle United maçı ne zaman saat kaçta? Manchester City-Newcastle United CANLI İZLE

Premier Lig'in 36.haftasında Manchester City sahasında Newcastle United'ı konuk edecek. Peki, Manchester City-Newcastle United maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-05-08 10:03:00 -
Manchester City-Newcastle United maçı ne zaman saat kaçta? Manchester City-Newcastle United CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 36.haftasında Manchester City ile Newcastle United karşılaşacak. Peki, maç hangi kanalda?

Manchester City-Newcastle United maçı ne zaman saat kaçta? Manchester City-Newcastle United  CANLI İZLE

Manchester City 8 Mayıs Pazar akşamı Etihad Stadı'nda Newcastle United ile karşılaşacak. Mücadele 18.30'da başlayacak. Futbolseverler zorlu mücadeleyi S Sport'tan izleyebilecek.

Chelsea, Newcastle United'a karşı oynadığı son 28 lig maçında yalnızca bir kez Ocak 2019'da deplasmanda yenildi.

Manchester City'nin Premier Lig'de 83 puanı bulunuyor.

Arsenal-Leeds United maçı ne zaman saat kaçta?
Arsenal-Leeds United maçı ne zaman saat kaçta?

Spor

Arsenal-Leeds United maçı ne zaman saat kaçta?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay