Manchester City-Newcastle United maçı ne zaman saat kaçta? Manchester City-Newcastle United CANLI İZLE
Premier Lig'in 36.haftasında Manchester City sahasında Newcastle United'ı konuk edecek. Peki, Manchester City-Newcastle United maçı ne zaman?
İngiltere Premier Lig'in 36.haftasında Manchester City ile Newcastle United karşılaşacak. Peki, maç hangi kanalda?
Manchester City-Newcastle United maçı ne zaman saat kaçta? Manchester City-Newcastle United CANLI İZLE
Manchester City 8 Mayıs Pazar akşamı Etihad Stadı'nda Newcastle United ile karşılaşacak. Mücadele 18.30'da başlayacak. Futbolseverler zorlu mücadeleyi S Sport'tan izleyebilecek.
Chelsea, Newcastle United'a karşı oynadığı son 28 lig maçında yalnızca bir kez Ocak 2019'da deplasmanda yenildi.
Manchester City'nin Premier Lig'de 83 puanı bulunuyor.