  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Manchester City liderliğe yükseldi
Spor

Manchester City liderliğe yükseldi

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın maçında Manchester City, Arsenal'ı 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 02:57:00 -
Manchester City liderliğe yükseldi

Premier Lig'de 12. haftanın erteleme maçında Arsenal, Emirates Stadı'nda Manchester City'yi ağırladı.

Konuk takım, 24. dakikada Kevin De Bruyne, 72. dakikada Jack Grealish ve 82. dakikada Erling Haaland'ın attığı gollerle 3-1'lik galibiyete ulaştı. Arsenal'ın golünü, 42. dakikada penaltıdan Bukayo Saka kaydetti.

Manchester City, 23. haftası geride kalan ligde 51 puana ulaştı ve maç eksiği bulunan Arsenal'ın önünde averajla liderliği ele geçirdi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23