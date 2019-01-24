Manchester City kupada finalde Manchester City, İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Burton Albion'u 1-0 yenerek finale yükseldi

LONDRA (AA) - İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Manchester City, Burton Albion'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Pirelli Stadı'ndaki mücadelede Manchester City'ye galibiyeti getiren golü 26. dakikada Sergio Agüero kaydetti. Yarı final ilk maçında rakibini 9-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Manchester City, rövanşta da galip gelerek İngiltere Lig Kupası’nda adını finale yazdırdı. Manchester City’nin finaldeki rakibi ise bugün oynanacak Chelsea-Tottenham maçının ardından belli olacak.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.