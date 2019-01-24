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Manchester City kupada finalde

Manchester City, İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Burton Albion'u 1-0 yenerek finale yükseldi

24 Ocak 2019 Perşembe 02:46
Manchester City kupada finalde

LONDRA (AA) - İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Manchester City, Burton Albion'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Pirelli Stadı'ndaki mücadelede Manchester City'ye galibiyeti getiren golü 26. dakikada Sergio Agüero kaydetti.

Yarı final ilk maçında rakibini 9-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Manchester City, rövanşta da galip gelerek İngiltere Lig Kupası’nda adını finale yazdırdı.

Manchester City’nin finaldeki rakibi ise bugün oynanacak Chelsea-Tottenham maçının ardından belli olacak.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 02:46
  1. Burton Albion
  2. İngiltere Lig Kupası
  3. Manchester City

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